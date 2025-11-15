Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nghe kẻ lừa đảo, thanh niên mở két lấy gần 30 cây vàng đi bán

  • Thứ bảy, 15/11/2025 07:25 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Thanh niên ở Hà Nội bị kẻ giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền để chuyển cho các đối tượng.

Trước đó, P (SN 2007, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan Công an thông báo có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh là tiền trong sạch.

Đối tượng yêu cầu cháu P lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng. Do lo sợ, P đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó P chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Về phía nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

Giải cứu cô gái trẻ bị đối tượng lừa đảo ép phá két sắt, lấy tiền

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu một cô gái trẻ bị đối tượng giả danh công an "bắt cóc online", khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

08:41 26/10/2025

Tội phạm mạng nhắm vào học sinh, sinh viên để 'bắt cóc online'

Từ 2020 đến giữa 2025, TP.HCM xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm trật tự xã hội liên quan đến 2.743 học sinh, sinh viên. Riêng trong 6 tháng đầu 2025, TP.HCM có 69 vụ “bắt cóc online”.

11:41 18/10/2025

Nam sinh ở TP.HCM sập bẫy 'bắt cóc online', bị tống tiền gần 500 triệu

Cảnh sát phát hiện nam sinh viên 19 tuổi tự nhốt trong khách sạn sau khi bị nhóm lừa đảo "bắt cóc online" khống chế, yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu tiền chuộc.

14:34 15/10/2025

https://tienphong.vn/nghe-loi-ke-lua-dao-qua-dien-thoai-nam-thanh-nien-mo-ket-lay-gan-30-cay-vang-di-ban-post1796273.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

lừa đảo qua mạng Hà Nội 30 cây vàng nam sinh lừa đảo thao túng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý