Mỗi tháng đi hỏng một đôi giày, nhân viên phân loại hàng hóa trong siêu thị có thể kiếm được hơn 10.000 tệ nhờ tốc độ xử lý đơn hàng.

Cậu chàng nói với tôi, mỗi ngày cậu ấy phải chạy hơn 20.000 bước, mỗi tháng hỏng một đôi giày, có đi giày xịn đến mấy cũng không ăn thua. Cả kho hàng này rất hiếm ai đi một đôi giày được hai ba tháng.

Công việc phân loại hàng hóa vô cùng vất vả, không phải chỉ mang mấy mặt hàng như đồ tươi sống, đồ dùng sinh hoạt, mà còn phải bê thùng nước, có những khách đặt mua một lúc mấy thùng liền. Hàng nặng đến đâu cũng chẳng có ai xách giúp. Trong ngày nhiều lần phải bê vác các mặt hàng to nặng cồng kềnh như thế, đâu thể lần nào cũng hô người khác giúp được, phải tự mà vác lên.

Làm hùng hục như cậu ấy một tháng kiếm được 13.000 tệ, những người chậm hơn thì kiếm ít hơn, người 7.000 tệ, người 8.000 tệ, có người chỉ kiếm được khoảng 6.000 tệ. Nhưng những người như thế thường khó trụ lại ở kho hàng, một thời gian rồi cũng bị sa thải thôi.

Phân loại hàng hóa trong siêu thị. Ảnh minh họa do AI vẽ.

Sau khi hướng dẫn xong, anh chàng bảo tôi tự chạy hàng trong một tiếng. Tôi mới nhặt được bốn năm đơn mà đã nhũn hết cả chân, bàn chân đau nhức. Sắp hết ba tiếng đồng hồ, chàng trai hướng dẫn tôi hỏi: “Cũng hòm hòm rồi đấy, chị thấy thế nào?”. Tôi vẫn nói dối: “Ổn lắm, cũng không đến nỗi”.

Tôi nói vậy vì có dự định riêng, kể cả sau này không định làm việc ở đây, tôi vẫn muốn chừa cho mình đường lui.

Anh chàng bảo: “Vậy chị ra tìm trưởng kho đi, để anh ấy ghi lại thông tin cá nhân của chị, nếu không có thông tin trên hệ thống, chị có đến cũng không làm việc được.”

Tôi đi tìm trưởng kho, anh ấy bảo: “Cô thấy được thì ngày mai đi làm giấy khám sức khỏe. Cái này làm cũng nhanh, sáng đi đi, chiều đến vào làm luôn”.

Ý của anh ta là, tôi cố gắng đi làm sớm nhất có thể để gánh thêm đơn hàng cho họ. Dạo gần đây, tỉ lệ hoàn thành của kho này còn chưa đạt 95% chỉ tiêu, sắp xếp bét đến nơi rồi. Vì trưởng kho sốt ruột như thế, thành thử tôi lại thấy áp lực, cảm giác bản thân như sắp thành phạm nhân bị giam cầm ở đây vậy.

Một mặt, tôi rất mong muốn có được mức lương này, mặt khác, chạy đơn ba tiếng đồng hồ thôi tôi đã thấy chân mình, bụng mình như bị rút hết gân. Công việc này nếu làm lâu dài có lẽ tôi không đủ thể lực. Cảm xúc rối rắm đó tôi không thể hiện ra ngoài, mà tỏ ra hài lòng, đáp: “Vâng, làm giấy khám sức khỏe xong tôi sẽ tới làm việc”.

Sau cùng, tôi không xuất hiện ở đó lần nào nữa. Đặt lên bàn cân so sánh, tôi thấy đi giao hàng có khi sẽ nhẹ nhàng hơn, ít nhất còn được đi đây đi đó, hóng gió đón nắng, không bị gò bó chôn chân trong kho chứa hàng.

Sau nửa tháng vật vã trốn chạy, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn làm shipper. Mặc dù nghe nói các nền tảng đều có nội quy ngặt nghèo, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần làm cho tử tế, chắc chắn sẽ kiếm ra tiền.