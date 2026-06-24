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Xã hội

Nghệ An thí điểm 'chấm điểm' cán bộ bằng KPI từ ngày 1/7

  • Thứ tư, 24/6/2026 14:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ ngày 1/7, tỉnh Nghệ An triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) với cán bộ, công chức, viên chức tại 9 cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/6.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, việc thí điểm nhằm kiểm chứng tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống tiêu chí và phần mềm KPI trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở hoàn thiện trước khi xem xét nhân rộng trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Ở cấp tỉnh, việc thí điểm được triển khai tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

Ở cấp xã, 4 địa phương được lựa chọn gồm phường Thành Vinh và các xã Hưng Nguyên, Hải Châu, Nậm Cắn.

Thời gian thí điểm kéo dài trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/7.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, đây là bước đi mới trong quá trình đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng khoa học, minh bạch, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, đồng thời gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Việc triển khai tại các địa phương được lựa chọn phải bảo đảm đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị cấp xã, bao gồm các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, đánh giá toàn diện tính khả thi, hiệu quả vận hành và mức độ phù hợp của hệ thống KPI trong thực tiễn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kỳ vọng việc thí điểm KPI sẽ góp phần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí trọng tâm, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng các giải pháp quản trị công vụ hiện đại trên môi trường số.

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https://vtcnews.vn/nghe-an-thi-diem-cham-diem-can-bo-bang-kpi-tu-ngay-1-7-ar1025326.html

Theo Trần Lộc/VTC News

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