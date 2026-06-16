Chính phủ chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật từ quý 3/2026

Từ quý 3/2026, Chính phủ thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Ảnh: VTC News.

Kế hoạch trên được Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, sáng 16/6.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XVI có khối lượng lập pháp rất lớn, yêu cầu rất cao và thời gian rất gấp. Trong tổng số 192 nhiệm vụ lập pháp, Chính phủ được giao 171 nhiệm vụ.

"Chính phủ cho rằng, đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ, từng ngành, là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao năng lực quản trị của quốc gia", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Lưu ý thời gian rất gấp, ông Lê Tiến Châu đề nghị ngay sau hội nghị này, các bộ, cơ quan ngang bộ phải chủ động chuẩn bị hồ sơ chính sách, dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo Kết luận 17 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà không chờ kế hoạch của Chính phủ mới triển khai thực hiện.

Phó thủ tướng cho hay, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật.

Cùng đó, phát huy vai trò của Bộ Tư pháp từ khâu thẩm định đến kiểm soát chặt việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, khẳng định rõ hồ sơ đủ hay chưa đủ điều kiện để trình Chính phủ, Thủ tướng.

"Từ quý 3/2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu", Phó thủ tướng nói.

Nhiệm vụ tiếp theo được Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nêu là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66 gắn với triển khai đồng bộ Kết luận 09 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Pháp luật phải đi trước mở đường, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất kinh doanh và dứt khoát khắc phục tư duy không quản được thì cấm, không để quy định pháp luật trở thành rào cản cho sự phát triển.

"Mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ: tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp?", Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đặt vấn đề.

Việc sửa đổi bổ sung luật, theo Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, phải đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật, nhất là kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang tiến hành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Luật phải quy định đúng tầm những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề biến động nhanh, mang tính kỹ thuật thì giao cho Chính phủ, giao cho bộ, ngành, địa phương quy định theo thẩm quyền, đi đôi với việc kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Chính phủ cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật.

Theo Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, thời gian tới sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội trong công tác lập pháp, nhất là chủ động phối hợp các cơ quan của Quốc hội trong xây dựng chương trình lập pháp, chương trình kỳ họp, xử lý sớm những vấn đề chính sách lớn còn có ý kiến khác nhau, cùng xác định thứ tự ưu tiên, cùng kiểm soát chất lượng từ khâu đề xuất chính sách đến tổ chức thi hành.

"Khối lượng công việc tới đây là rất lớn, yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng thể chế ngày càng cấp thiết. Vì vậy, Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng chính sách, xử lý nghiêm tình trạng chậm nợ đọng, chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu", Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cam kết.