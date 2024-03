'Ngày tôi sống' của nhà thơ Trần Nhuận Minh vừa ra mắt ở Mỹ

NXB Prodigy (Mỹ) vừa công bố tập thơ thứ hai trong bộ ba tuyển thơ của tác giả Việt Nam - Trần Nhuận Minh, mang tựa đề "The day I live".

Nhà thơ Trần Nhuận Minh, người được biết đến với những bài thơ sâu lắng và giàu suy tư thế sự, đã mang đến cho độc giả một hành trình tinh thần qua tuyển tập The day I live (Ngày tôi sống).

Trong tập thơ, chúng ta được chiêm nghiệm những chủ đề từ tình yêu, mất mát, thử thách đến sự kiên cường và hy vọng. Tác giả đã sử dụng những câu thơ chắt lọc, tinh tế để khám phá sự phức tạp trong tâm cảm con người, mời gọi người đọc suy ngẫm về bản thân và vai trò của mình trong thế giới này.

"Tôi vui mừng khi được giới thiệu tập thơ Ngày tôi sống đến với độc giả trên toàn cầu qua kênh của NXB Prodigy" nhà thơ Zlatan Demirovic, đại diện NXB này cho biết. "Những bài thơ của Trần Nhuận Minh mang đậm bản sắc văn hóa và sự sâu lắng trong cảm xúc sẽ khiến độc giả thấu hiểu và trân quý từng nét đẹp cuộc sống".

Tập thơ Ngày tôi sống đã hiện diện trên kênh phát hành của Prodigy, lan tỏa rộng rãi với sự giới thiệu tích cực của cộng đồng các nhà thơ, nhà phê bình được kết nối qua mạng lưới của NXB cũng như bản thân nhà thơ Zlatan Demirovic.

The day I live (Ngày tôi sống) là tập 2 trong bộ tuyển 3 tập thơ Trần Nhuận Minh xuất bản bằng tiếng Anh. Tập có 80 bài thơ, do Vũ Anh Tuấn và Ngô Bình Anh Khoa chuyển ngữ tiếng Anh, hiệu đính bởi Bob Chee.

The day I live ra mắt cùng với tập 3 - Human realm (Cõi người) do NXB Hội Nhà văn Việt Nam phát hành tháng 1/2024, gồm 152 bài thơ và 1 trường ca One hundred last steps (Một trăm bước cuối cùng), sau đó được xuất bản sách điện tử tại Hàn Quốc.

Tập 3 - Human realm được phát hành tại Hàn Quốc.

Trước đó, tập một Flared up subconscious (Bừng thức) gồm 62 bài, đã được in tại NXB Ukiyoto Canada.

Như vậy, bộ tuyển 3 tập thơ của Trần Nhuận Minh đã hoàn thành gồm 294 bài thơ và 1 trường ca, sau 65 năm cầm bút của tác giả. Cả ba tập này, theo như nhà thơ từng nói là sự “bừng thức” của chủ nghĩa nhân văn mà ông cảm nhận được, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 (tính từ 1939), khi những tác động của nó va đập ghê gớm vào số phận của con người tại Việt Nam cũng như ở các quốc gia khác.