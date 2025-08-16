Ngày mở màn cay đắng của tân binh 125 triệu euro

Khi Liverpool bỏ ra 125 triệu euro (116 triệu bảng) để đưa Florian Wirtz về Anfield, sự kỳ vọng là điều hiển nhiên.

Florian Wirtz vừa có trận đầu tiên tại Premier League.

Tiền vệ công 22 tuổi vừa trải qua mùa giải chói sáng cùng Bayer Leverkusen, là viên ngọc sáng nhất của bóng đá Đức hiện tại và được xem như bản hợp đồng mang tính bước ngoặt trong quá trình tái thiết của Arne Slot. Nhưng càng nhiều kỳ vọng, áp lực càng lớn. Và ngay những ngày đầu tiên, đã có những tín hiệu gợi nhớ đến một “vết xe đổ” mang tên Kai Havertz.

So sánh đáng ngại với Havertz

Havertz từng đến Chelsea với giá hơn 70 triệu bảng sau mùa 2019/20 rực rỡ cùng Leverkusen. Khi ấy, anh được ca ngợi là “số 10 toàn năng” mới của bóng đá châu Âu. Nhưng sau vài năm, Havertz chỉ để lại sự thất vọng ở Chelsea rồi Arsenal, không bao giờ vươn tới tầm vóc mà người ta chờ đợi.

Những con số của Wirtz mùa 2024/25 cho thấy sự tương đồng. Anh ghi 10 bàn, có 12 kiến tạo sau 31 lần ra sân tại Bundesliga. So với Havertz 2019/20 (12 bàn, 6 kiến tạo), Wirtz sáng tạo hơn nhưng hiệu quả dứt điểm lại kém nhỉnh. Điều đáng lo hơn cả nằm ở tỷ lệ chuyền bóng chính xác và khả năng tranh chấp: Wirtz chỉ đạt 78,3% chuyền thành công, thấp hơn nhiều so với Havertz (84,2%), và thắng vỏn vẹn 20% tranh chấp bóng bổng, so với 42,2% của người đàn anh.

Những thống kê này chỉ ra một điều: Wirtz giàu ý tưởng, nhưng thiếu sự chắc chắn và thể chất – vốn là hai yếu tố Premier League luôn đòi hỏi.

Trận thua Crystal Palace ở Community Shield tuần rồi cho thấy Wirtz dễ bị áp đảo trước cường độ cao. Trên sân, cầu thủ 22 tuổi có lúc trôi khỏi thế trận, không thể hiện được sự thanh thoát vốn có. Trước Bournemouth ở vòng mở màn Premier League rạng sáng 16/8, anh cũng chưa thực sự tạo ra dấu ấn lớn, khi Liverpool phải nhờ đến sự tỏa sáng của Ekitike, Chiesa và Salah để giành chiến thắng.

Người hâm mộ lo ngại Wirtz có thể đi vào vết xe đổ của Kai Havertz (phải).

Một vấn đề khác là môi trường chiến thuật. Ở Leverkusen, Wirtz có hệ thống Xabi Alonso hỗ trợ tối đa, được bao quanh bởi các “mỏ neo” để thoải mái sáng tạo. Tại Liverpool, Arne Slot cũng hướng đến điều đó, nhưng sự vắng mặt của Ryan Gravenberch trong trận mở màn khiến khoảng trống ở tuyến giữa lộ rõ. Wirtz vì thế càng dễ bị áp lực thể lực từ đối thủ bóp nghẹt.

Nguy cơ và kỳ vọng

Không ai phủ nhận tài năng của Wirtz. Anh sở hữu sự tinh tế, nhãn quan và khả năng di chuyển tìm khoảng trống hiếm có.

Thế nhưng, Premier League vốn không chỉ tôn vinh những đường chuyền sáng tạo, mà còn đòi hỏi sự mạnh mẽ, tốc độ và khả năng chịu đựng va chạm. Đây chính là điều từng bào mòn Havertz, biến anh từ “ngôi sao tương lai” thành bản hợp đồng bị nghi ngờ.

Nếu Wirtz không nhanh chóng thích nghi, viễn cảnh tương tự hoàn toàn có thể xảy ra. Mức giá 116 triệu bảng khiến sự kiên nhẫn tại Anfield càng ngắn ngủi. Trong môi trường mà áp lực từ khán đài luôn nặng nề, chỉ vài màn trình diễn nhạt nhòa cũng đủ khiến sự ủng hộ biến thành hoài nghi.

HLV Arne Slot chắc chắn hiểu những thách thức này. Nhiệm vụ của ông là tạo điều kiện để Wirtz phát huy tối đa điểm mạnh, đồng thời bảo vệ học trò khỏi sự khắc nghiệt quá sớm. Việc bố trí thêm một tiền vệ phòng ngự giàu sức mạnh để chia sẻ gánh nặng cho Wirtz, đồng thời giúp anh tập trung nhiều hơn vào sáng tạo, sẽ là giải pháp hợp lý.

Wirtz cần nỗ lực nhiều hơn để hoà nhập với văn hoá Premier League.

Quan trọng hơn, Slot cần kiên nhẫn. Một mùa giải đầu tiên khó khăn không đồng nghĩa với thất bại lâu dài. Havertz từng có khởi đầu tương tự nhưng không tìm được môi trường thích hợp để phát triển. Wirtz thì khác – anh bước vào một tập thể vừa vô địch Premier League, nơi niềm tin và khát vọng chiến thắng vẫn dâng cao.

Florian Wirtz mang đến cho Liverpool một tia sáng của sự khác biệt. Nhưng tia sáng ấy có thể lụi tàn nếu anh không nhanh chóng hòa nhập với guồng quay Premier League. So sánh với Havertz là lời cảnh báo, nhưng đồng thời cũng là động lực để Wirtz tránh đi vào “vết xe đổ”.

Trong hành trình đầy rẫy khắc nghiệt của bóng đá Anh, sự tinh tế thôi là chưa đủ. Để xứng đáng với mức giá kỷ lục và chiếc áo số 7 ở Anfield, Wirtz cần chứng minh anh không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là chiến binh sẵn sàng thích nghi, vượt qua thử thách và vươn lên khẳng định giá trị thực sự.