Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương khóa XIII

Chiều ngày 23/01/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Trung ương thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, gồm:

(1) Thống nhất để đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tập trung thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư.

(2) Bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Bầu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

(3) Bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

(4) Đồng ý để đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận các nội dung:

(1) Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

(3) Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

(4) Đề án bổ sung Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số liên tục trong các năm.

