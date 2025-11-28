Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc: Hạnh phúc đến từ những điều giản dị

Từ ngày 5 đến 7/12, giữa không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, “Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc”, nơi mỗi người dân, mỗi du khách có thể bước đi, chạm vào và cảm nhận hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

"Vietnam Happy Fest 2025 - Việt Nam Hạnh phúc" là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

“Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam” là giải thưởng truyền thông về quyền con người, nơi những khoảnh khắc tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam được ghi lại bằng góc nhìn chân thực của hàng chục nghìn tác giả trong và ngoài nước. Từ lần tổ chức đầu tiên năm 2023 đến nay, gần 40.000 tác phẩm gồm ảnh và đoạn phim (video clip) đã được gửi về, tạo nên kho dữ liệu quốc gia về một đất nước Việt Nam hạnh phúc được kể bởi chính nhân dân, vì nhân dân.

Tác phẩm: "Hạnh phúc ngọt ngào" của tác giả Vũ Diệu Hoa đạt giải Huy Chương Vàng tại Việt Nam hạnh phúc 2024.

Năm 2025, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tăng 8 bậc, đứng 46 thế giới trong bảng xếp hạng hạnh phúc. Đây không chỉ là con số - mà là minh chứng cho năng lượng tích cực lan tỏa từ đời sống của người dân, từ những chính sách nhân văn và từ khát vọng xây dựng một đất nước công bằng, ấm no và tràn đầy yêu thương.

Tất cả những giá trị đó sẽ hội tụ tại chương trình “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”, được tổ chức bên hồ Hoàn Kiếm - nơi lắng hồn núi sông, hội tụ tinh hoa văn hiến ngàn đời. Ý tưởng tổng quan của sự kiện là “Con đường Hạnh phúc” với 13 hoạt động trải nghiệm nối dài từ phố Lê Thái Tổ, qua Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay và kết thúc tại sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

13 sự kiện độc đáo này nhằm lan tỏa thông điệp về một “Việt Nam hạnh phúc”. Chuỗi hoạt động hướng tới làm lay động trái tim mỗi người khi nhắc đến cụm từ thiêng liêng “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” vang vọng hơn 8 thập kỷ qua. Thông điệp này đã và đang vươn xa “bốn bể năm châu”, lan tỏa những hình ảnh tích cực về đất nước và con người Việt Nam, một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc, giàu truyền thống văn hóa - lịch sử, năng động, sáng tạo và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra từ 8h00 đến 22h00 trong 3 ngày 5 - 7/12

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại chia sẻ tại buổi họp báo công bố thông tin về sự kiện "Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc": "Vietnam Happy Fest 2025" không chỉ là ngày hội văn hóa - nghệ thuật, đó là lời khẳng định rằng: Hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết, và từ những điều bình dị nhất. Trong từng hoạt động, chương trình cũng gửi gắm sự hướng về miền Trung - nơi tình người cả nước đang cùng sẻ chia và nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn.

"Với thành công của Happy Fest, Việt Nam kỳ vọng tiến tới việc tổ chức "Ngày Việt Nam Hạnh phúc" thường niên – một dấu ấn văn hóa mới, mang Việt Nam trở thành điểm đến của sự bình yên và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế. Vietnam Happy Fest 2025 – nơi mỗi người đến không chỉ để xem, để nghe, mà để cảm và để hạnh phúc. Bởi hạnh phúc, khi được sẻ chia, sẽ tỏa sáng..." - Cục trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chương trình "Việt Nam hạnh phúc" sẽ diễn ra tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, từ ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khuôn viên Tượng đài Lý Thái Tổ và dọc tuyến Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng. Toàn bộ khu vực trở thành không gian văn hóa mở kết hợp triển lãm đa giác quan, hoạt động cộng đồng và các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Các hoạt động chính sẽ bao gồm không gian Trưng bày - Triển lãm - Trải nghiệm (19h00 - 22h00 ngày 05/12 và 8h00-22h00 ngày 06,07/12/2025) diễn ra xuyên suốt trên lòng đường, vỉa hè phố đi bộ Hồ Gươm với các nội dung: Triển lãm “VIỆT NAM HẠNH PHÚC”; Khu vực “TRIỂN LÃM TƯƠNG TÁC SỐ HOÁ”; Khu vực “CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH”; Hoạt động ngoài trời “SỨC KHỎE LÀ HẠNH PHÚC”; Sân khấu HẠNH PHÚC; Photobooth chụp hình lấy liền; Cây hạnh phúc; Gửi hạnh phúc đến ngày mai; Lăng Kính Hạnh phúc; Hạnh phúc sẻ chia; Bản đồ hạnh phúc.

Không gian được thiết kế để truyền tải thông điệp: Hạnh phúc hiện hữu trong những điều giản dị của đời sống hằng ngày; nghệ thuật trở thành ngôn ngữ ghi lại những khoảnh khắc Việt Nam hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Cùng với đó, người dân có thể gửi điều ước và thông điệp yêu thương lên “cây hạnh phúc” và “cây điều ước” trong hoạt động cộng đồng “Cây Hạnh phúc” (8h00–22h00 ngày 5-7/12/2025) tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Đây là vị trí linh thiêng, nằm dưới tượng vua Lý, đối diện Tháp Rùa, cạnh Bưu điện Thành phố - nơi dự kiến đặt Km số 0 của Tổ quốc. “Cây Hạnh phúc” tượng trưng cho lời nguyện cầu quốc thái dân an, mái ấm bình yên; là nét đẹp văn hóa cộng đồng, kết nối từ trái tim tới trái tim. Mỗi tấm thiệp treo lên như “hạt mầm hạnh phúc” được vun trồng để lan tỏa và lớn lên, trở thành biểu tượng kết nối của Việt Nam. Cây Hạnh Phúc không chỉ là một phần của Triển lãm mà là minh chứng cho niềm tin rằng: Khi được sẻ chia, Hạnh phúc ra trái ngọt toả hương.

Chương trình cũng hứa hẹn mãn nhãn người dân với lễ Diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành” (14h00-16h00 ngày 07/12/2025). Sẽ có khoảng 800 người sẽ tham gia diễu hành từ ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tái hiện trang phục truyền thống nhiều thời kỳ và hướng tới thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục.

Không những thế, Workshop “Lăng kính hạnh phúc” (14h00-16h00 ngày 06-07/12/2025) tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm đặc sắc về không gian sáng tạo cho những người yêu nhiếp ảnh và quay dựng, với hoạt động thực hành trên thiết bị chuyên nghiệp và chia sẻ từ chuyên gia. Người tham gia được thực hành trên thiết bị chuyên nghiệp, trao đổi cùng chuyên gia, học cách xây dựng thương hiệu cá nhân qua hình ảnh và khám phá vẻ đẹp đời sống hằng ngày.

Đặc biệt là Lễ khai mạc Vietnam Happy Fest 2025 (8h00-12h00 ngày 06/12/2025) tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội và đại diện các bộ, ngành. Chương trình giới thiệu tổng thể các hoạt động, đồng thời lan tỏa thông điệp về quyền con người, giá trị hạnh phúc và tinh thần sẻ chia.

Vietnam Happy Fest 2025 ghi dấu ấn tượng với Lễ cưới của 80 cặp đôi sẽ diễn ra trong sự kiện “NGÀY CHUNG ĐÔI - YÊU LÀ HẠNH PHÚC” (8h00–12h00 ngày 06/12/2025)

Lễ cưới của 80 cặp đôi - (8h00 - 12h00 ngày 06/12/2025) mang thông điệp “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” lấy cảm hứng từ hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Hoạt động “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” sẽ tôn vinh 80 câu chuyện hạnh phúc, câu chuyện tình tiêu biểu của các cặp đôi Việt Nam. Đây không chỉ là một lễ cưới tập thể, mà còn là biểu tượng của hòa bình, của niềm tin và tình yêu bền vững trong xã hội Việt Nam hiện đại.

Trong không khí trang trọng và xúc động, 80 cặp đôi sẽ cùng nắm tay bước vào lễ đường chung - nơi hạnh phúc của họ hòa quyện cùng hạnh phúc của một dân tộc. Mỗi khoảnh khắc trao nhẫn, nụ cười, ánh mắt đều trở thành minh chứng cho một Việt Nam nhân ái, gắn kết và đầy ắp yêu thương.“Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” vì thế không chỉ là sự kiện, mà là lời ca ngợi dành cho tình yêu - nền tảng vững bền nhất của một đất nước hạnh phúc.

Tất cả hòa thành một dòng chảy lớn, để viết nên câu chuyện: “Hạnh phúc hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời sống Việt Nam”.

Lễ trao giải Happy Vietnam 2025 (20h00–21h30 ngày 06/12/2025) Truyền hình trực tiếp trên VTV4. Chương trình gồm biểu diễn nghệ thuật, nghi lễ “Thắp sáng Hạnh phúc Việt Nam”, công bố các tác phẩm đoạt giải ảnh và video. Đêm nhạc “Việt Nam Hạnh phúc” (20h00–22h30 ngày 7/12) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Lâm Bảo Ngọc, Bùi Công Nam, nhóm Bridge Band cùng đại diện nghệ sĩ từ các nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

“Vietnam Happy Fest 2025” với chuỗi hoạt động ý nghĩa tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam là đất nước hòa bình, nhân ái và giàu lòng sẻ chia. Hạnh phúc không chỉ được thể hiện qua nghệ thuật, sáng tạo hay niềm vui đoàn tụ, mà còn qua tinh thần hướng về cộng đồng, đặc biệt là khúc ruột miền Trung - nơi những tấm lòng nhân ái cả nước đang hướng về.

Hướng tới tương lai, Chương trình kỳ vọng tiến tới việc tổ chức Ngày “Việt Nam Hạnh phúc” thường niên, một dấu ấn văn hóa quốc gia và điểm đến hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Ngày hội Vietnam Happy Fest 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa - giải trí mà còn là giải pháp chiến lược góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.