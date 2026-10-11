Ngày hội sách cho thanh niên Cố đô Huế

Ngày hội Văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên TP Huế diễn ra sáng 11/10 tại hội trường Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm thành lập trường, 74 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Việt Nam và ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ban tổ chức hướng tới việc thắp sáng tinh thần tự học trong thế hệ trẻ Cố đô.

Các gian hàng và không gian trưng bày sách được mở cửa từ sớm, thu hút đông đảo học sinh tham quan, đọc sách tại chỗ. Các em tìm hiểu các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có dịp lắng nghe chia sẻ về thói quen đọc sách của các chuyên gia.

Tham quan gian trưng bày sách trong khuôn khổ ngày hội, ông Phan Ngọc Thọ (trái), nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế , dành thời gian tìm hiểu các không gian tri thức dành cho học sinh. Sự kiện còn có sự tham gia của PGS.TS Phạm Minh Tuấn (Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam), ông Nguyễn Chí Tài (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế), Thiếu tướng Ngô Nam Cường (Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Tư lệnh Quân khu 4) và đồng chí Nguyễn Thanh Hoài (Bí thư Thành đoàn TP Huế).

Học sinh trường THPT Quốc học Huế biểu diễn văn nghệ mở màn lễ khai mạc. Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên hướng đến khuyến khích việc đọc chủ động, có chọn lọc, đồng thời kết nối truyền thống hiếu học của Huế với nhu cầu học tập và phát triển năng lực trong thời đại số.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết việc phát triển văn hóa đọc cần song hành với văn hóa số trong kỷ nguyên Internet bùng nổ. Ông nhấn mạnh giới trẻ cần hình thành thói quen đọc hàng ngày, đọc bằng tư duy chủ động và nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin trước các nguồn tin sai lệch trên mạng xã hội.

Đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cùng các đơn vị trao tặng trực tiếp 3.000 bản sách in cho thư viện Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Tạp chí Tri Thức - Znews đại điện trao tặng 345 thẻ VIP đọc sách cùng 4 thư viện sách nói Voiz FM cho các trường học trên địa bàn TP Huế. Nhiều suất học bổng được gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại phần chia sẻ truyền cảm hứng, ông Phan Ngọc Thọ trao đổi với học sinh về lịch sử phát triển đô thị Huế. Ông nhấn mạnh "giấc mơ Huế" hướng tới một đô thị phát triển bền vững dựa trên nền tảng tri thức và bảo tồn văn hóa. Người trẻ cần hiểu rõ lịch sử quê hương để nuôi dưỡng lòng tự hào và khát vọng cống hiến.

Còn ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Alpha Books, so sánh việc kiên trì đọc những cuốn sách dày với bài tập rèn luyện thể lực đường dài dành cho trí não. Ông nhận định giữa dòng chảy thông tin ngắn trên các nền tảng trực tuyến, việc đọc sâu là phương pháp hiệu quả để xây dựng tư duy phản biện. Giới trẻ cần kiên nhẫn thử sức với các tác phẩm kinh điển.

Ngày hội Văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên tại TP Huế do Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Thành đoàn TP Huế và Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của học sinh các trường, các cán bộ giáo viên, đại diện các nhà xuất bản, công ty sách, tác giả, nhà nghiên cứu, diễn giả khách mời, đại diện Hội Cựu học sinh Trường Quốc Học Huế.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.