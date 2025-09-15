Ngày càng nhiều người trẻ mua nhà dù giá vượt xa thu nhập

Bất chấp giá nhà tăng gấp nhiều lần thu nhập, người trẻ vẫn mạnh dạn "xuống tiền" mua căn hộ, sẵn sàng gánh áp lực nợ vay và chi phí sinh hoạt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Mai (27 tuổi, TP.HCM) cho biết hồi tháng 6 đã quyết định mua một căn hộ diện tích thông thủy 50 m2 tại phường Cát Lái với giá hơn 2,5 tỷ đồng .

Theo lời kể, Ngọc Mai bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà từ đầu năm nay. Lúc mới tìm hiểu, mức giá vượt quá khả năng tài chính khiến Mai khá phân vân, nhất là khi đang độc thân và phải tự gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt lẫn khoản vay ngân hàng.

Tuy nhiên, chứng kiến giá các căn hộ liên tục leo thang, thậm chí môi giới báo giá tăng theo từng tháng, Mai lo nếu chần chừ thêm thì cơ hội sở hữu nhà sẽ ngày càng xa vời.

Lý do người trẻ tăng mua nhà

Thực tế, dữ liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thuộc Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho thấy trong quý II, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã tăng lần lượt 88%, 70% và 48% so với năm 2019. Hiện, giá bán trung bình đạt 75,5 triệu đồng/m2 ở Hà Nội; 66,4 triệu đồng/m2 ở Đà Nẵng; và hơn 77 triệu đồng/m2 tại TP.HCM.

Theo đơn vị này, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày càng nới rộng. Tại Hà Nội, giai đoạn 2014-2025, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,1 lên 8,3 triệu đồng/tháng, tức tăng bình quân 6,4%/năm, trong khi giá căn hộ từ 25 lên 75,5 triệu đồng/m2, tương ứng 11,7%/năm.

Với căn hộ 70 m2, năm 2014 người dân cần gần 18 năm dành toàn bộ thu nhập để mua, hoặc 54 năm nếu tính theo nguyên tắc chi phí nhà ở không vượt quá 1/3 thu nhập. Đến 2025, con số này tăng lên 27 năm và 80 năm.

Các chuyên gia tại VARS nhận định việc mua nhà vốn đã khó, nay còn khó hơn khi tốc độ tăng thu nhập không theo kịp giá bất động sản.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam nhìn nhận chi phí đầu vào và đầu tư tiếp tục leo thang sẽ tạo áp lực lớn lên giá bán, khiến giá nhà khó hạ nhiệt.

Tuy nhiên, bất chấp giá nhà tăng cao, nghịch lý là kể từ năm 2019, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường lại có xu hướng tăng. Thống kê từ các sàn giao dịch thành viên VARS cho thấy nhóm khách hàng 25-35 tuổi hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng giao dịch, thậm chí tại một số dự án còn lên tới 70%.

Chuyên gia VARS lý giải xu hướng này xuất phát từ ba yếu tố. Thứ nhất, Việt Nam đang ở thời kỳ dân số "vàng", hơn một nửa dân số dưới 35 tuổi, nhu cầu an cư và đầu tư bất động sản rất lớn.

Đồng thời, thế hệ trẻ cũng có nhiều cơ hội làm giàu nhanh nhờ sự bùng nổ công nghệ và các mô hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, sáng tạo nội dung số hay đầu tư tiền mã hóa... Nhờ đó, một bộ phận nhỏ nhưng đáng kể đã đạt đến mức thu nhập cao hơn hẳn so với thế hệ trước, tạo điều kiện để họ sở hữu bất động sản ở độ tuổi còn rất trẻ.

Thứ hai, thế hệ trẻ còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, rút ngắn đáng kể hành trình sở hữu nhà.

Thứ ba, nhiều người trẻ tận dụng các chính sách ưu đãi như miễn lãi, ân hạn nợ gốc, thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư, hoặc các gói vay ngân hàng cho người mua nhà lần đầu để mạnh dạn "xuống tiền" thay vì chờ tích lũy đủ.

Ưu tiên căn hộ ven đô

Cũng theo các chuyên gia tại VARS, "khẩu vị" mua nhà của người trẻ đang dần thay đổi. Khác với cha mẹ trước đây thường chờ tích lũy đủ để mua đất nền hoặc nhà phố, nhiều người trẻ ưu tiên căn hộ chung cư ở các khu vực ven đô, nơi giá cả "dễ thở" hơn, hạ tầng kết nối thuận tiện và có đầy đủ tiện ích nội khu phù hợp với lối sống hiện đại.

Như với trường hợp của Ngọc Mai, nhiều bạn bè từng khuyên cô mua đất để đầu tư, nhưng do thiếu kinh nghiệm và không đủ kiên nhẫn chờ tăng giá, cô chọn mua căn hộ đúng với nhu cầu ở thực.

Ban đầu, Mai cũng tìm những căn hộ đã bàn giao, có sổ để giảm bớt chi phí thuê nhà và hưởng lãi suất vay ưu đãi. Tuy nhiên, sau khi khảo sát, cô nhận thấy các căn hộ cũ giá đã tăng quá cao so với chất lượng và dịch vụ, nên quyết định mua dự án đang xây dựng.

Ngọc Mai từng định mua căn hộ đã bàn giao để tiết kiệm tiền thuê nhà, nhưng giá cao và chất lượng không như kỳ vọng nên chọn dự án mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để thanh toán, Mai dùng khoản tích lũy trả trước 50% giá trị căn hộ, phần còn lại (hơn 1,3 tỷ đồng ) vay ngân hàng được giải ngân dần theo tiến độ. Nhờ đó, áp lực tài chính chưa quá nặng nề trước mắt.

Hiện, ngân hàng mới giải ngân hơn 130 triệu đồng, mỗi tháng Mai chỉ cần chi thêm khoảng 10 triệu đồng cho cả tiền thuê nhà và trả nợ ngân hàng.

Sau này, khi khoản vay được giải ngân hết, số tiền nợ gốc và lãi phải trả hàng tháng sẽ cao hơn. "Đây cũng là động lực để tôi làm thêm bên ngoài, bởi một mình trả nợ khá 'căng'. Nếu có người cùng chia sẻ thì sẽ nhẹ hơn, nhưng đang độc thân thì đành chịu", Mai nói.

Trong trường hợp xấu nhất không xoay xở được, Mai đã tính đến phương án bán căn hộ để lấy lại vốn. Với vị trí, chất lượng dự án và uy tín chủ đầu tư, Mai tự tin sẽ có lãi khi chuyển nhượng.

Theo VARS IRE, dù tỷ lệ những người trẻ như Mai tham gia thị trường có tăng, song thực tế họ vẫn chỉ chiếm phần nhỏ. Đa số vẫn phải đối diện khoảng cách lớn giữa thu nhập và giá nhà, cùng gánh nặng vay nợ dài hạn trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Vì vậy, nếu không có những giải pháp căn cơ từ chính sách, như phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội, căn hộ giá vừa túi tiền và kiểm soát mặt bằng giá hợp lý, "giấc mơ an cư" vẫn còn rất xa với đại đa số người trẻ.