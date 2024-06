Ngạo nghễ Endrick

Endrick tạo cơn sốt với bàn thắng ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 3-2 của Brazil trước Mexico trong trận giao hữu ngày 9/6. Sau khi lập công, ngôi sao sắp sửa thi đấu cho Real Madrid tái hiện màn giơ áo ăn mừng biểu tượng của Lionel Messi.

Ở tuổi 17, Endrick thể hiện bản thân không bị ngợp khi thi đấu trong tập thể “Selecao” toàn sao. Cầu thủ người Brazil chứng minh sự tự tin và sẵn sàng trước khi tham dự giải đấu lớn đầu tiên cùng ĐTQG.

Với cú đánh đầu thành bàn vào lưới Mexico, Endrick có pha lập công thứ 3 sau ba trận đấu liên tiếp trong màu áo Brazil. Đó đều là những khoảnh khắc quan trọng, giúp Brazil giành chiến thắng hoặc giữ lại một trận hoà trước các đối thủ cứng cựa.

Trong chuỗi FIFA Day hồi cuối tháng 3, tuyển Brazil vượt qua Anh với tỉ số 1-0 trên sân Wembley, nhờ pha lập công duy nhất của Endrick ở phút 80. Ít ngày sau, tại Santiago Bernabeu, nơi tiền đạo này sắp sửa cập bến vào tháng 7, anh có cú volley thành bàn đẹp mắt, góp phần giúp đại diện Nam Mỹ cầm hoà Tây Ban Nha 3-3.

Hai bàn thắng trên giúp Endrick trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi đầu tiên ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp cho Brazil kể từ “Vua bóng đá” Pele vào năm 1957.

NHM vẫn luôn tò mò về chất lượng thật sự của Endrick. Tiếng tăm của ngôi sao này vốn chỉ gắn liền với những tin tức về thương vụ chuyển nhượng sang Real Madrid. Đến nay, Endrick đáp trả khi bắt đầu “cất giọng” tại những sân khấu lớn nhất.

Sự dè dặt hiển nhiên vẫn xuất hiện ở cầu thủ chưa bước sang tuổi 20. Khi được phóng viên so sánh với cố huyền thoại Pele sau màn trình diễn chói sáng trước Mexico hôm 9/6, Endrick đáp: “Tôi không quan tâm đến những so sánh. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào việc vô địch giải Copa America sắp tới”.

Đồng đội Gabriel Martinelli giành nhiều lời khen cho Endrick sau chiến thắng trước Mexico: “Cậu ấy là người rất khiêm tốn và nỗ lực. Tôi vui vì cậu ấy ghi nhiều bàn trong giai đoạn gần đây. Cậu ấy xứng đáng với những lời khen ngợi”.

HLV trưởng tuyển Brazil, Dorival Junior, vẫn chưa xem Endrick là lựa chọn số một cho vị trí cao nhất trên hàng công đội bóng. Cầu thủ hiện vẫn thuộc biên chế Palmeiras chưa lần nào đá chính cho “Selecao” sau 5 lần ra sân kể từ lần đầu được gọi lên tuyển vào tháng 11/2023.

Song, sau những màn trình diễn chói sáng gần đây của Endrick, HLV Dorival không thể làm ngơ thêm. Ngày 13/6, Brazil có trận giao hữu cuối cùng trước tuyển Mỹ trước khi Copa America 2024 khởi tranh. Viễn cảnh Endrick được tạo cơ hội ra sân từ đầu hoàn toàn có thể xảy ra.

CĐV Real Madrid có lẽ là những người vui mừng nhất khi chứng kiến màn toả sáng của Endrick. Càng vui hơn vì Vinicius Junior là người kiến tạo 2 trên tổng 3 bàn thắng của thần đồng 17 tuổi trong màu áo Brazil. Pha cắt vào từ cánh trái và tạt bóng sớm của Vini giúp Endrick đánh đầu thành bàn vào lưới Mexico có thể lặp lại trên sân Bernabeu mùa 2024/25.

Cuối năm 2022, “Los Blancos” công bố bản hợp đồng với Endrick, khi đó mới 16 tuổi. Cụ thể, khi tròn 18 tuổi, ngôi sao người Brazil sẽ cập bến từ Palmeiras với mức phí 60 triệu euro. Hè này, khi đón sinh nhật thứ 18 vào tháng 7, cầu thủ này sẽ chính thức đến Real cùng Kylian Mbappe.

Đội chủ sân Bernabeu những năm gần đây rất “mát tay” với những sao trẻ người Brazil. Vinicius và Rodrygo Goes đều đến Tây Ban Nha khi chưa bước sang tuổi 20, và thành công rực rỡ khi hai lần giành Champions League. Với tiềm năng lớn, Endrick được kỳ vọng sẽ tiếp bước những người đàn anh.

Trước mắt ngôi sao 17 tuổi là nhiệm vụ tại Copa America cùng tuyển Brazil. Nếu có thể lên tiếng tạo khác biệt như ở chuỗi trận giao hữu gần đây và giúp “Selecao” có lần thứ 10 trong lịch sử nâng cao danh hiệu vô địch, Endrick sẽ nâng tầm vị thế. Đó là bước chạy đà hoàn hảo trước khi tài năng trẻ này chơi cho Real Madrid.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.