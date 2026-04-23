Ngành sách có phiên Megalive đầu tiên, đầu tư dàn thiết bị hiện đại

Phiên Megalive đầu tiên của ngành xuất bản diễn ra tối 22/4, kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho hoạt động của ngành trên các nền tảng số.

Tối 22/4, Megalive đầu tiên của ngành xuất bản diễn ra từ 20h đến 24h trên kênh TikTok phường Cửa Nam.

Tham gia buổi livestream có Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc TikTok Việt Nam, bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books và 14 nhà xuất bản, phát hành sách.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - cho rằng sách thể hiện văn hóa của một quốc gia. "Sách không chỉ có vai trò truyền đạt thông tin tri thức mà còn trao truyền qua các thế hệ. Sách còn là nơi lưu giữ tình cảm của một cộng đồng, rộng lớn hơn là một dân tộc", ông Nguyễn Nguyên nhận định.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành bày tỏ niềm vui vì ngành xuất bản gần đây nhận được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. Chỉ thị 04 của Ban Bí thư mới được ban hành thể hiện ngành đã được ghi nhận sự nỗ lực, sự đóng góp vào công cuộc phát triển văn hóa, thể hiện sứ mệnh lưu giữ ký ức cộng đồng của sách.Chia sẻ thêm về tầm quan trọng của sách, ông Nguyễn Nguyên khẳng định sách là cầu nối quan trọng để kết nối các thế hệ, giải quyết được phần nào câu chuyện đứt gãy văn hóa.

Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cần phải phát triển Phố Sách Hà Nội mạnh mẽ hơn, đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc. Tổng giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cho rằng để làm được việc này, Phố Sách cần đa dạng hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo bạn đọc; đồng thời thường xuyên cập nhật hoạt động mới, có hoạt động giao lưu với tác giả nổi tiếng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đồng tình với những ý kiến này. Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books muốn biến Phố Sách thành một "sân chơi" cho văn hóa, có nhiều hoạt động khác nhau theo từng tuần, từng tháng, trở thành trung tâm văn hóa cuốn hút người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Nguyên tham quan các quầy hàng của Phố Sách. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Phiên livestream kéo dài hơn 3 giờ, với các đầu sách đa dạng. Các đơn vị cùng tổ chức livestream để giới thiệu, tương tác với độc giả và bán sách trong phiên này. Đây cũng là hoạt động lớn, được đầu tư tổ chức của Phố Sách và của giới xuất bản, kỳ vọng mở ra những cách thức chuyển đổi số cho hoạt động của ngành.

Phiên livestream được đầu tư trang thiết bị, ánh sáng công phu. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Trong 5 năm trở lại đây, ngành xuất bản có nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ vào việc xuất bản, phát hành sách. Phiên Megalive được sự hỗ trợ của TikTok Việt Nam, là bước đi đột phá của ngành xuất bản, tăng sự ảnh hưởng của lĩnh vực này trong công nghiệp văn hóa.

Buổi livestream được đầu tư trang thiết bị hiện đại, dàn dựng kịch bản tổ chức kỹ càng. Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, chương trình được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, đổi mới cách truyền thông sách tới với công chúng.