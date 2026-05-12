Ngành học lương cao, cạnh tranh khốc liệt bậc nhất

Y tế - Dược: Theo Báo cáo lương và thị trường nhân sự, tuyển dụng 2025-2026 do JobOKO công bố, lương trung vị cao ngành Y tế - Dược lên đến 70 triệu đồng/tháng cho bậc quản lý, nhóm 1-3 năm kinh nghiệm và trên 3 năm kinh nghiệm lần lượt 18 và 25 triệu đồng/tháng. Lưu ý, mức lương này chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp tư nhân. Những năm qua, nhóm ngành Y, Dược luôn có mức điểm chuẩn cao, đặc biệt ở ngành Y khoa. Ví dụ, năm 2025, Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn Y khoa 28,13; Đại học Y Dược TP.HCM lấy điểm chuẩn 27,3; Đại học Y Dược (VNU) cũng lấy tới 27,43 điểm. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Trong khi đó, ngành IT - phần mềm ghi nhận mức lương trung vị cao ở nhóm 1-3 năm kinh nghiệm là 25 triệu đồng/tháng; nhóm trên 3 năm kinh nghiệm có thể lên tới 35 triệu đồng/tháng; còn trưởng nhóm, quản lý dao động 50-68,4 triệu đồng/tháng. Đây cũng là nhóm ngành có mức độ cạnh tranh khốc liệt trong tuyển sinh đầu vào. Ví dụ, năm 2025, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin tại một số trường top đầu đạt ngưỡng 27-28 điểm. Các trường đại học tầm trung cũng có mức điểm chuẩn từ 22-25 điểm. Ảnh: Pexels.

Ngành Tài chính - Ngân hàng cũng nằm trong nhóm trả lương cao, đặc biệt ở cấp bậc quản lý. Mức lương trung vị cao của trưởng phòng là 55 triệu đồng/tháng, 1-3 năm kinh nghiệm là 16 triệu, trên 3 năm kinh nghiệm là 25 triệu, còn trưởng nhóm là 27,4 triệu. Đáng chú ý, nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính ghi nhận mức lương trung vị lên tới 100-200 triệu đồng/tháng. Các trường top đầu như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính thường có điểm chuẩn 26-28 điểm, trong khi các trường công lập khác hoặc tư thục có mức điểm thấp hơn, khoảng 20-24 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Ngành Kinh doanh - Bán hàng có mức lương phân hóa rõ rệt. Nhân viên kinh doanh, bán hàng thông thường hưởng lương cơ bản 8-15 triệu đồng/tháng, nhưng trưởng nhóm, trưởng phòng có thể đạt 30-40 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, mức lương trung vị cao của nhóm 1-3 năm kinh nghiệm là 20 triệu/tháng, trên 3 năm là 25 triệu, trưởng nhóm và quản lý lần lượt là 35 và 50 triệu. Lĩnh vực này tuyển nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các ngành như Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng... Ảnh: Phương Lâm.

Kiểm toán cũng thuộc nhóm trả lương cao. Nhân viên 1-3 năm kinh nghiệm có lương trung vị cao là 16 triệu đồng/tháng; nhóm trên 3 năm kinh nghiệm có thể nhận 25 triệu đồng. Trong khi đó, cấp trưởng nhóm, quản lý dao động 30-55 triệu đồng. Năm 2025, điểm chuẩn ngành này tại Đại học Kinh tế quốc dân dao động 27,25-28,38, tùy chương trình. Đại học Tôn Đức Thắng cũng lấy tới 28,23 điểm. Nhiều trường khác cũng lấy điểm chuẩn từ 23-27 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Không còn là nhóm ngành có thu nhập trung bình, Cơ điện tử đang vươn lên mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư FDI và nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao. Xét về lương trung vị cao, nhóm quản lý có thể nhận tới 65 triệu đồng/tháng. Tính theo vị trí, kỹ sư cơ điện có trên 5 năm kinh nghiệm, mức lương trung vị đạt khoảng 20-30 triệu đồng/tháng; kỹ sư thiết kế cơ khí đạt 35-45 triệu đồng/tháng. Ở bậc đại học, sinh viên có thể học các ngành như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật ô tô, Robot và trí tuệ nhân tạo... Năm 2025, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội lên tới 27,9; Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy 25,17 điểm... Một số ngành liên quan robot, vi mạch hay AI cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh điểm chuẩn trong vài năm gần đây. Ảnh: Phương Lâm.

Nhóm Marketing - Truyền thông , mức lương trung vị cao bậc quản lý là 45,6 triệu đồng, bậc trưởng nhóm là 35 triệu đồng, trên 3 năm kinh nghiệm là 22 triệu đồng, còn 1-3 năm kinh nghiệm nhận 18 triệu đồng. Năm 2025, điểm chuẩn ngành Marketing cao nhất là trên 28 điểm. Trong khi đó, ở nhóm truyền thông, mức điểm chuẩn cũng xấp xỉ 29, thuộc về ngành Quan hệ công chúng của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Phương Lâm.

