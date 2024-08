Ngân sách hụt thu gần 20.000 tỷ đồng vì giảm thuế môi trường xăng dầu

Tổng cục Thuế cho biết việc thực hiện giảm mức thuế Bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu đã làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 19.792 tỷ đồng sau 7 tháng đầu năm.

Sau 7 tháng, việc giảm thuế Bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu đã khiến ngân sách giảm thu gần 20.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất.

Một trong những chính sách hỗ trợ được thực hiện là giảm mức thuế Bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo Nghị quyết 42/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/1/2024).

Việc thực hiện chính sách này đã làm giảm thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm khoảng 19.792 tỷ đồng .

Trong đó, giảm thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ước tính làm giảm thu ngân sách khoảng 1.151 tỷ đồng ; giảm thuế môi trường với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn làm giảm thu khoảng 18.641 tỷ.

Trước đó, Bộ Tài chính tính toán việc áp dụng chính sách giảm thuế Bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu kể trên có thể làm giảm thu ngân sách gần 39.000 tỷ đồng cả năm nay. Tuy nhiên, việc giảm thuế môi trường với mặt hàng này sẽ góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tại Nghị quyết 42/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế suất áp dụng với các mặt hàng xăng dầu đã được giảm 50%, áp dụng trong cả năm 2024.

Cụ thể, với mặt hàng xăng (trừ etanol) áp dụng thuế suất 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn còn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn còn 1.000 đồng/kg; và dầu hỏa 600 đồng/lít.

Từ ngày 1/1/2025, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn sẽ trở lại mức trần của biểu khung thuế, tức xăng là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; và mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Bên cạnh chính sách giảm thuế Bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế cũng thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023 của Thủ tướng (hiệu lực từ ngày 20/11/2023), ước tính làm giảm thu ngân sách 7 tháng khoảng 2.372 tỷ đồng .

Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 110/2023 của Quốc hội dựa trên cơ sở dữ liệu người nộp thuế kê khai thuế VAT đầu ra tại phụ lục giảm thuế đính kèm các tờ khai có kỳ tính thuế đến ngày 21/6/2024 của người nộp thuế được giảm do thực hiện nghị quyết là 87.109 tỷ đồng .

Cơ quan thuế cũng thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định số 64/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024; Nghị định số 65/2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Kết quả tính đến cuối tháng 7, ước tổng số thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn vào khoảng 32.100 tỷ đồng .

Theo số liệu của cơ quan thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý lũy kế 7 tháng đầu năm nay ước đạt trên 1,019 triệu tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ và tương đương 68,6% so với dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 985.325 tỷ đồng , bằng 68,4% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước đạt 34.377 tỷ, bằng 74,7% dự toán, giảm 3% so với cùng kỳ.

Đã có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; phí - lệ phí; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu từ hoạt động xổ số...