Ngắn Rap Việt và ca sĩ Olew có con

Ngắn Rap Việt và ca sĩ Olew vừa chia sẻ thông tin đón thành viên mới. Hai người công khai mối quan hệ từ 2024.

Ngày 4/6, rapper bước ra từ cuộc thi Rap Việt Ngắn và ca sĩ Olew chia sẻ hình ảnh trong buổi đầy tháng của con trai. Thí sinh Rap Việt lần đầu xác nhận thông tin vừa đón thành viên mới. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc mừng tới cả hai.

Ngắn xác nhận hẹn hò Olew từ 2024. Thời gian qua, họ đồng hành trong cuộc sống, công việc và cùng nhau thực hiện nhiều dự án âm nhạc. Họ cũng thoải mái đăng ảnh chung, tương tác trên mạng xã hội.

Ngắn và Olew hạnh phúc trong ngày đầy tháng con. Ảnh: FBNV.

Nam rapper gặp Olew giữa thời gian loay hoay sau khi ly hôn vợ cũ. Theo rapper, Olew luôn quan tâm, chăm sóc cha con anh. Hai người làm cùng nghề nên càng thấu hiểu, dễ cảm thông cho đối phương.

“Cuộc sống với tôi khi đó vô vị lắm, dù tôi vẫn cố gắng gượng để lo cho Dưa, con trai tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể nào chữa lành cho tâm hồn. Giữa lúc tối tăm ấy, Olew xuất hiện, đã vực dậy tinh thần, cho tôi nhận ra phải trân trọng và yêu thương những người bên mình hơn", Ngắn từng tâm sự.

Rapper Ngắn, tên thật Phạm Đức Thành, sinh năm 1995, tại Hải Phòng, từng tham gia King of Rap nhưng không tiến sâu. Sau đó, anh tiếp tục tham gia Rap Việt năm 2024. Trước khi đến với Olew, Ngắn từng kết hôn và có con.

Olew (tên thật Phan Thị Thuỳ Linh, sinh năm 1999) có một số ca khúc khá nổi tiếng như Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, Vườn hoa con cá, Cô đơn như em, Một người đánh mất một người…