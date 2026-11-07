Ngân Khánh trong những năm ở Mỹ

Tại Mỹ, Ngân Khánh còn tham gia một lớp học làm đồ gỗ. Cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về quá trình tạo ra những món đồ dùng trong nhà, thay vì chỉ nhìn chúng như những vật dụng có sẵn. Ngân Khánh thừa nhận trong những năm sinh sống tại nước ngoài, cô nhiều lần nhớ về quê hương. Dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, cô tâm sự nhớ cuộc sống trước đây ở TP.HCM. Diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật đến Khánh trong dịp vừa qua. Đọc từng bình luận của mọi người mà thấy lòng ấm áp lắm, vì mọi người vẫn còn nhớ và nhắc đến nhiều vai diễn của Khánh, đặc biệt là Tường Vi Cánh Mỏng. Mong một ngày sẽ lại được gặp mọi người qua những thước phim".