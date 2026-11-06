Vé concert của nghệ sĩ Việt lên tới 50 triệu đồng, cao hơn cả BigBang

Khoảng 20 concert diễn ra trong 3 tháng cuối năm và giá cao nhất lên tới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, không phải sự kiện nào cũng hết vé, cho thấy sức mua đang có sự phân hóa.

Trong khoảng 3 tháng cuối năm, khoảng 20 concert diễn ra, chưa kể các showcase, đêm nhạc tại phòng trà, nhà hát… Hầu hết concert có giá vé dao động từ 800.000 đến 10-12 triệu đồng và nhanh chóng được bán hết. Điều đó cho thấy sự bùng nổ của thị trường concert Việt.

Quy mô lớn nhất trong các concert diễn ra trong 3 tháng cuối năm phải kể đến Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà “say hi”, BigBang, Tùng Dương với khoảng 40-50.000 khán giả mỗi đêm, nhỏ hơn là quy mô khoảng 10.000 khán giả của concert Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, SpaceSpeakers hay vài nghìn người của Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh, Quốc Thiên, Tiffany Young (thành viên SNSD)...

Giá vé đa dạng, Tinh hà “say hi” lên tới 50 triệu đồng

Theo dõi thị trường concert hiện tại, có thể thấy hầu hết sự kiện có giá vé thấp nhất là khoảng 800.000 đồng và cao nhất khoảng 12 triệu đồng. Trong đó mức giá cao nhất 12 triệu đồng được áp dụng trong concert Phùng Khánh Linh - Giữa một vạn tour (Mở rộng), Chapter 5 hôm 17/10, HIEUTHUHAI - Mắt nhắm mắt mở Concert Day 3 vào 1/11 hay Bay về phía mặt trời vào 19/12 của Tùng Dương (thấp nhất là 1,3 triệu đồng).

Concert Tinh hà "say hi" có giá vé cao nhất là 50 triệu đồng. Ảnh: NSX.

Concert của 2 chương trình âm nhạc được chú ý thời gian qua là Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà “say hi” đều có mức giá phổ thông cao nhất là 10 triệu đồng.

Tinh hà “say hi” là trường hợp khá đặc biệt khi có hạng vé lên tới 50 triệu đồng là President Lounge. Tuy nhiên đây là hạng vé giới hạn (40 vé) với một số ưu đãi riêng, chẳng hạn được xem Soundcheck, khu vực riêng biệt F&B 5 sao, check-in riêng, xe chuyên dụng đưa đón trong phạm vi sự kiện và WC riêng. Trong khi đó, 9 hạng vé phổ thông còn lại của chương trình này có giá thấp nhất là 800.000 đồng và cao nhất là 10 triệu đồng.

Điểm chung của các concert kể trên là có rất nhiều hạng vé khác nhau. Theo giải thích của Tùng Dương, anh đưa ra seatmap phù hợp, nhiều khu vực khác nhau, mức giá đa dạng để tất cả đối tượng khán giả đều có khả năng mua được vé và tới xem. Bay về phía mặt trời của ca sĩ này có tới 11 hạng vé khác nhau, có thể nói là nhiều nhất nhì trong số concert diễn ra cùng thời điểm.

Phương Mỹ Chi chuẩn bị cho concert diễn ra ngày 7/11. Ảnh: FBNV.

Với một số concert cá nhân khác, chẳng hạn Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên… mức giá “mềm” hơn. Trong đó, concert Mỹ Tâm có 6 hạng vé, dao động từ 1,5 triệu đồng tới 4,6 triệu đồng. Dân chơi dân của Phương Mỹ Chi diễn ra ngày 7/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội có 4 hạng ghế với mức giá lần lượt là 700.000 đồng, 1,5 triệu đồng, 2,3 triệu đồng và 3,5 triệu đồng.

The Aura - Không thể thay thế đánh dấu màn tái hợp của nhóm nhạc 365 gồm Isaac, Jun Phạm, Will, S.T Sơn Thạch diễn ra hôm 28/11 tại Cung điền kinh Hà Nội. Giá vé của sự kiện này dao động từ 1,2 triệu đồng tới 3,6 triệu đồng tùy theo từng hạng ghế và khu vực trong seatmap.

Từ những con số kể trên, có thể thấy concert Việt trong giai đoạn này hầu hết chia thành 2 phân khúc giá vé chính, đầu tiên là các sự kiện có giá vé từ 1 triệu đồng tới 5-6 triệu đồng và cao hơn là lên tới 10-12 triệu đồng. Sự đa dạng giúp khán giả có nhiều lựa chọn khác nhau.

Đặc biệt, việc một số chương trình bán vé 10-12 triệu đồng, thậm chí 50 triệu đồng kèm theo gói trải nghiệm riêng cho thấy đơn vị tổ chức giờ đây không đơn thuần bán vé tham dự một đêm diễn cho khán giả mà còn khai thác các dịch vụ đi kèm.

Quy mô không thua kém sao quốc tế

Bên cạnh sự kiện của nghệ sĩ trong nước, thị trường Việt thời gian qua còn có các concert của ngôi sao quốc tế, điển hình là trường hợp BigBang. Hai concert của nhóm nhạc Hàn Quốc này tại Mỹ Đình dự kiến thu hút khoảng 100.000 khán giả. Nếu chỉ xét giá vé, sự kiện dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng với tổng cộng 10 hạng vé, tức ngang bằng với các sự kiện của nghệ sĩ trong nước.

Tuy nhiên, điều thể hiện sức hút lớn của concert này là việc vé được rao bán lại với mức giá cao gấp 3, 4 lần so với giá gốc. Thị trường vé khan hiếm đến mức nhiều khán giả sẵn sàng đứng bên ngoài khu vực diễn ra đêm nhạc với hy vọng mua được vé nhưng cuối cùng phải từ bỏ ý định. Đây là concert sao ngoại hiếm hoi có được sức hút mạnh mẽ hơn so với dàn ca sĩ Việt trong khoảng vài năm trở lại đây.

3 thành viên BigBang trong concert tại Hà Nội. Ảnh: Fansite.

Trong khi đó, concert của Tiffany Young - thành viên nhóm SNSD - diễn ra hôm 17/10, cùng thời điểm với đêm nhạc Phùng Khánh Linh, Tinh hà “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 có tốc độ bán vé chậm hơn. Sự kiện này có giá 1,8 triệu đồng tới 5,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tới sát ngày sự kiện diễn ra, đơn vị tổ chức vẫn chưa bán hết vé.

Trong tổng số hàng chục concert đã và sắp diễn ra của nghệ sĩ Việt lẫn quốc tế, không phải trường hợp nào cũng cháy vé như BigBang, Anh trai vượt ngàn chông gai, Mỹ Tâm, Phùng Khánh Linh, HIEUTHUHAI hay Tinh hà “say hi”. Ngoài Tiffany Young, đêm nhạc của 365 tại Hà Nội hiện cũng chưa hết vé.

Thực tế này cho thấy Việt Nam đang dần khẳng định năng lực tổ chức những concert quy mô hàng chục nghìn khán giả, đồng thời trở thành điểm đến của các nghệ sĩ quốc tế có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường có sự phân hóa rõ rệt. Khán giả sẵn sàng chi mạnh cho những nghệ sĩ, chương trình có sức hút đặc biệt, nhưng không phải ai cũng đủ khả năng thu hút lượng người xem để tổ chức concert quy mô lớn.

Anh Nguyễn Hữu Anh, người sáng lập, CEO công ty Quản lý Nghệ sĩ The First Management cho rằng việc khán giả hiện giờ chịu chi hàng triệu đồng, thậm chí 10 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng cho concert phản ánh độ chịu chi của khán giả.

Theo anh, việc một người trẻ tự đi làm, để dành và chọn chi tiền cho một trải nghiệm họ chờ đợi thời gian dài là quyền chính đáng. Một người có thể chi vài chục triệu đồng cho chuyến du lịch hay món đồ yêu thích, thì việc chi cho một đêm nhạc của thần tượng cũng là lựa chọn tiêu dùng. Giới trẻ ngày nay thực sự đặt giá trị vào trải nghiệm cảm xúc nhiều hơn vào tài sản vật chất.