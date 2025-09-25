Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngân hàng Việt đối mặt những thách thức bảo mật gì?

  • Thứ năm, 25/9/2025 23:26 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng việc cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng trở thành thách thức lớn nhất của ngân hàng.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo chuyên đề về an ninh mạng trong ngành ngân hàng. Ảnh: Phương Lê.

Hội thảo Smart Banking 2025 diễn ra ngày 25/9 tại Hà Nội đã tập trung thảo luận về những thách thức an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số. Sự kiện do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn IEC tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khách hàng trong môi trường số. Ông cho rằng ngân hàng phải cung cấp những ứng dụng thật sự tốt, thông minh, dễ sử dụng, đồng thời bảo vệ khách hàng nhanh chóng. Phó Thống đốc cũng khẳng định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, từ đào tạo đến vận hành đều phải được thực hiện một cách mượt mà.

Theo thống kê mới nhất, 98% khách hàng ngân hàng đã chuyển sang giao dịch trên kênh số. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt gần 88%, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển tài chính bao trùm. Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xử lý trên 30 triệu giao dịch mỗi ngày với tổng giá trị khoảng 900.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho biết Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của hệ sinh thái dịch vụ tài chính số. Ông Hùng khẳng định thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, ngân hàng số trở thành kênh giao dịch chủ đạo. Ông cũng đề cập đến việc ứng dụng AI và học máy được đẩy mạnh trong thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro và phòng chống gian lận.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này đặt ra nhiều thách thức về an ninh mạng. Trong phiên thảo luận chuyên đề "Quản trị an ninh mạng trong môi trường rủi ro hiện nay", chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, điều phối phiên thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia từ ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế.

Ông Trần Quốc Long, Trưởng phòng Kỹ thuật của Vietsunshine, cảnh báo về nguy cơ từ lưu lượng mã hóa và lưu lượng nội bộ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Bộ phận Tư vấn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Group-IB, đã phân tích xu hướng lừa đảo mới nổi. Ông cho biết tội phạm mạng đang thay đổi chiến thuật để khai thác các nền tảng số mới. Thách thức cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam vừa được ban hành.

Với góc nhìn từ doanh nghiệp cung cấp thiết bị, ông Đinh Trọng Du từ Samsung Vina đề cập xu hướng hội tụ giữa thiết bị di động và máy tính truyền thống. Ông Du nhấn mạnh rằng khi doanh nghiệp ứng dụng thiết bị di động toàn diện, thách thức về bảo mật dữ liệu và quản lý thiết bị trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Có cần khóa thẻ, đổi mật khẩu sau sự cố lộ dữ liệu CIC?

Sau sự cố tại CIC, đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định.

14:20 12/9/2025

Minh Khôi

tấn công ngân hàng ngân hàng bảo mật ngân hàng an ninh mạng

