Ngân hàng rao bán khách sạn 240 tỷ đồng ở Hội An

Một khách sạn 4 sao với 92 phòng nghỉ cùng hồ bơi, khu spa, nhà hàng, quầy bar được VietinBank Hội An rao bán với giá 240 tỷ đồng.

Lụa Hội An là khách sạn 4 sao. Ảnh: Silkotel.

VietinBank Hội An mới đây đã thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An. Tài sản được mang ra đấu giá bao gồm quyền sử dụng đất và công trình khách sạn gắn liền, cùng toàn bộ trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh của khách sạn này.

Khách sạn Lụa Hội An nằm tại thửa đất số 123, tờ bản đồ số 30, khối 3 (nay là khối Tu Lễ), phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm là 240 tỷ đồng . VietinBank Hội An không thông tin cụ thể về dư nợ gốc và lãi đối với khoản nợ của khách hàng.

Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An là doanh nghiệp sở hữu khách sạn Lụa Hội An (Silkotel Hoi An), có địa chỉ tại số 14 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là khách sạn 4 sao với 92 phòng nghỉ cùng hồ bơi, khu spa, nhà hàng, quầy bar.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam trước đó cũng thông báo đấu giá lần thứ 5 tài sản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Hội An.

Theo đó, tài sản là quyền sử dụng đất và công trình khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa hình thành trong tương lai thuộc phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Châu Phát.

Công trình khách sạn hình thành trong tương lai có cấu trúc 6 tầng, có tầng lửng và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng là 3.841 m2. Giá khởi điểm của tài sản trên là hơn 80,5 tỷ đồng , tiền đặt trước 4 tỷ đồng .

Đáng chú ý, so với mức giá hơn 92 tỷ đồng ở lần rao bán đầu tiên hồi tháng 11/2023, giá khởi điểm trong đợt đấu giá sắp tới đã giảm khoảng 12 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng tiếp tục đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại phường Cẩm Phô, TP Hội An với diện tích khu đất là gần 614 m2. Tài sản trên đất là khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel cao 7 tầng, có tầng hầm. Diện tích xây dựng 3.231 m2, mật độ xây dựng 60%. Ngoài ra còn có hồ bơi diện tích 108 m2.

Chủ sở hữu tài sản là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 80 tỷ đồng , giảm hơn 17 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên.

Cũng tại VietinBank, 2 lô tài sản khác của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát tại TP Hội An cũng đang được rao bán. Đó là quyền sử dụng đất có diện tích 1.219 m2 tại địa chỉ 288 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong; quyền sử dụng đất có diện tích 567 m2 và khách sạn Le Pavillon Hội An Gallery Hotel & Spa hình thành trong tương lai tại phường Sơn Phong, TP Hội An.