Ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao 'nhập khẩu'

Sau khi Cảnh sát Campuchia đánh mạnh các “tập đoàn” tội phạm sử dụng công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu, một số đối tượng tìm cách chuyển đến quốc gia lân cận để hoạt động.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép vào các tỉnh thành trong nước lén lút hoạt động, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm lừa đảo qua mạng, khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với nhóm người tiếp tay cho các đối tượng quốc tịch Trung Quốc thực hiện hoạt động lừa đảo.

Không cho tội phạm kịp cắm rễ

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã cho các trinh sát Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập ra 22 tổ công tác cùng Công an các phường, xã trên toàn địa bàn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Công tác này vừa đảm bảo chấn chỉnh hoạt động lưu trú, vừa kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá những ổ nhóm lừa đảo nhập cảnh từ nước ngoài.

Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã mang lại kết quả cao khi chỉ trong thời gian ngắn tiến hành kiểm tra đối với 1.616 cơ sở lưu trú, các đơn vị phối hợp đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài với 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép...

Sau khi củng cố vững chắc chứng cứ phạm tội, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Điển hình vào ngày 26/5, sau thời gian nắm tình hình địa bàn, Công an phường Thạnh Mỹ Tây bất ngờ kiểm tra căn hộ L6-35-09, khu dân cư Vinhomes Central Park tại số 720A Điện Biên Phủ và phát hiện 11 nam công dân quốc tịch Trung Quốc không khai báo tạm trú.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện các đối tượng này đã cho lắp đặt nhiều thiết bị điện tử kết nối với máy tính bảng, laptop, bên trong chứa thông tin nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Sau khi những thiết bị cùng tài liệu thu thập tại hiện trường được chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị này đã nhanh chóng làm rõ đây chính xác là hoạt động lừa đảo và 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc cũng khai nhận đang dẫn dụ “con mồi” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cũng trong thời gian này, Công an phường Hòa Hưng đã triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cho vay lãi nặng trong hoạt động liên quan tới một số đối tượng người nước ngoài.

Lấy lời khai đối tượng quốc tịch Trung Quốc.

Xử lý nghiêm những đối tượng tiếp tay cho lừa đảo

Trong quá trình triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phát hiện, phía sau những hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng quốc tịch Trung Quốc, còn có sự tiếp tay của không ít những đối tượng là công dân trong nước.

Các đối tượng này mặc dù biết rõ một số tay trùm lừa đảo vừa chạy trốn từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia vào trong nước và nhiều khả năng cũng đang nằm trong danh sách truy xét của Công an nước bạn, nhưng vì đồng tiền đã nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng cho thuê hoặc đứng ra thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà dân cho các đối tượng lắp đặt thiết bị điện tử phục vụ cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 18/5, tổ công tác của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly.

Máy tính và điện thoại thông minh phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 85 công dân Trung Quốc do Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong đang hoàn tất công đoạn cuối cùng trong việc lắp đặt gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác kết nối với internet nhưng không xuất trình được thông tin khai báo lưu trú theo quy định và cũng không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ của lô thiết bị này.

Tiếp tục công tác kiểm tra quản lý lưu trú, ngày 8/6/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 83 người quốc tịch Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử nhưng không khai báo lưu trú.

Gần nhất, ngày 17/6, qua công tác kiểm tra lưu trú, cơ quan Công an phát hiện 42 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình; thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đầu tháng 5/2026, Fan Hai Ming và Cao Jia Liang từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi, sinh năm 1999 đứng thuê căn nhà trên.

Sau khi cải tạo xong thì đưa Fan Hai Ming và Cao Jia Liang cùng nhiều người quốc tịch Trung Quốc đến lưu trú nhưng do biết các đối tượng từng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng và đều nhập cảnh trái phép nên không đăng ký với cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, tất cả các đối tượng đều không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh đã nhập cảnh hợp pháp và thừa nhận đã trôi dạt từ các trung tâm lừa đảo trên không gian mạng ở Campuchia về Việt Nam theo đường không chính ngạch để lắp đặt thiết bị và thực hiện việc lừa đảo theo chỉ đạo của ông trùm đứng sau.

Riêng các đối tượng Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong khai nhận trước đây từng điều hành hoạt động lừa đảo trên không gian mạng ở Campuchia, nhưng sau khi bị cảnh sát nước này tập trung đánh mạnh đã tìm cách liên lạc với một số đối tượng người Việt giúp tìm đường nhập cảnh trái phép vào trong nước.

Các đối tượng được các ông trùm đứng phía sau đang tá túc ở nước ngoài chỉ đạo khi sang đến Việt Nam thì lập tức thực hiện việc khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành trung tâm lừa đảo trên không gian mạng.

Lời khai của các đối tượng hoàn toàn trùng khớp bởi khi cơ quan Công an trích xuất dữ liệu trong các tài liệu, dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhóm này chuẩn bị nhiều kịch bản lừa đảo như giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán….

Các đối tượng lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc tại cơ quan Công an.

Mặc dù các đối tượng quốc tịch Trung Quốc không khai ra những người trong nước, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan Công an đã nhanh chóng lần ra được các đối tượng này được Phạm Thanh Sơn, sinh năm 2000; Nguyễn Hồng Thảo Nhi, sinh năm 1999 cùng Phạm Thị Huỳnh Như và Trương Thị Bích Trâm đứng ra giúp sức.

Các đối tượng đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngoài ra còn trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho ẩn náu.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện có hành vi giúp sức tích cực cho các nhóm đối tượng người nước ngoài ẩn náu, giúp sức cho các đối tượng quốc tịch Trung Quốc cơ bản hoàn tất việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ cho hoạt động lừa đảo.

Qua những vụ việc này, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về việc hiện nay, tình trạng người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh để hoạt động lừa đảo công nghệ cao diễn biến rất phức tạp. Người dân, đặc biệt là các chủ hộ, ban quản lý chung cư cần đặc biệt cảnh giác với các đối tượng có dấu hiệu như: Hoạt động khép kín, thuê căn hộ, nhà ở nhưng thường xuyên đóng cửa, ít tiếp xúc với xung quanh; cư trú bất hợp pháp, có nhiều người ở nhưng không khai báo tạm trú hoặc khai báo gian dối số lượng; bất thường về thiết bị, sử dụng số lượng lớn máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm; giao dịch mờ ám, có biểu hiện nhận, chuyển tiền liên tục qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Để đảm bảo an ninh trật tự, người dân cần tuyệt đối không bao che, chứa chấp người nước ngoài cư trú trái phép; không tổ chức, môi giới, đưa đón hoặc giúp sức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; không tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo qua mạng, đánh bạc, đầu tư tài chính trái phép; không cho thuê nhà khi chưa kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Ngoài ra, cần phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đúng quy định của pháp luật, nếu phát hiện trường hợp lưu trú trái phép thì thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự, với mức hình phạt lên đến 15 năm tù.