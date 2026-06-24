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Pháp luật

Bán hàng nghìn sim lậu kích hoạt sẵn và tàng trữ súng tại nhà

  • Thứ tư, 24/6/2026 10:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính căn số nhà 257B ấp Tân Phong.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2.000 thẻ sim của nhà mạng viễn thông đã được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao, một khẩu súng và 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

hang nghin sim lau, kich hoat san anh 1

Phạm Hải Đăng (SN 1996) tại Cơ quan Công an.

Làm việc với Cơ quan Công an, Đăng khai số sim được kích hoạt sẵn thông tin chủ thuê bao trên là mua trên mạng xã hội. Đăng mang về sàng lọc lại để lựa chọn những sim còn sử dụng được, có đăng ký thông tin tài khoản để đem bán cho các trang mạng xã hội, với số tiền 15.000 đồng/sim.

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Tang vật được thu giữ.

Với cách thức trên, Đăng đã mua khoảng 10.000 sim và bán ra khoảng 8.000 sim, trong đó 4.000 đến 5.000 sim có tài khoản mạng xã hội, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng. Còn khẩu súng được Đăng đặt mua với giá 13 triệu đồng trên mạng xã hội vào tháng 11/2025 và cất giữ.

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Khẩu súng được thu giữ.

Hiện vụ việc được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://cand.vn/ban-hang-ngan-sim-lau-kich-hoat-san-va-tang-tru-sung-tai-nha-post814663.html

Phước Thanh/Công an nhân dân

hàng nghìn sim lậu kích hoạt sẵn Đồng Tháp hàng nghìn sim lậu kích hoạt sẵn

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