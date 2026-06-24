Khởi tố tài xế xe khách tông xe máy làm 2 người tử vong

Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Mạnh Cường để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, tối 14/3, Lê Mạnh Cường (SN 1996, trú xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ôtô khách lưu thông trên Đường tỉnh 913. Khi đến đoạn qua xã Nhị Long, ôtô khách va chạm với môtô do ông T.V.T (SN 1986) điều khiển và chở bà V.T.T.G (SN 1988, cùng trú xã Nhị Long). Tai nạn khiến ông T. và bà G. tử vong.

Công an thi hành các quyết định đối với Lê Mạnh Cường.

Nguyên nhân tai nạn trên được xác định do Lê Mạnh Cường điều khiển ôtô khách đi không đúng phần đường quy định. Ngoài ra, ông T.V.T điều khiển môtô chuyển hướng không có tín hiệu và trong máu có nồng độ cồn.