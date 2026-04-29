Ngắm trọn Gai Home concert dưới mưa qua ống kính Galaxy S26 Ultra

Tối 26/4, Vinhomes Ocean Park 3 đã chứng kiến một “lễ tốt nghiệp” lịch sử trước 50.000 khán giả.

Dù thời tiết đổ mưa, bầu không khí vẫn bùng nổ đến giây phút cuối cùng. Những khoảnh khắc đắt giá của các “anh tài” tại Gai Home concert được ghi lại rõ nét qua ống kính f/1.4 và hệ thống zoom ALoP hoàn toàn mới trên Galaxy S26 Ultra.

Gai Home concert mở ra bằng chương “Lửa” đầy biểu tượng với Hỏa ca và Superstar. Dưới cơn mưa nặng hạt tại Hưng Yên, camera chính của S26 Ultra đã phô diễn sức mạnh đáng gờm.

Dàn “anh tài” với đa dạng phong cách âm nhạc và trình diễn đã đem đến hồi kết mãn nhãn, xứng tầm dành cho “Gai con”. Ảnh: Hà Anh Phạm.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất chính là khẩu độ được mở lớn từ f/1.7 (trên S25 Ultra) lên f/1.4. Điều này không chỉ giúp máy thu sáng tốt hơn trong điều kiện trời mưa, âm u, mà còn cho phép đẩy tốc độ chụp lên cao. Nhờ đó, mọi chuyển động vũ đạo mạnh mẽ của các “anh tài” đều được bắt dính, không hề bị rung nhòe, giữ trọn vẹn từng giọt nước mưa lấp lánh trên sân khấu.

Điểm sáng rực rỡ của đêm diễn chính là chương “Văn hóa” với những giai điệu Trống cơm, Mưa trên phố Huế hay Dạ cổ hoài lang. Tại vị trí xa sân khấu giữa 50.000 khán giả, ống kính zoom 5x của S26 Ultra chính là “cứu cánh”.

Thay vì ống kính tiềm vọng cũ, Samsung đã trang bị hệ thống ALoP (All Lenses on Prism) hoàn toàn mới. Kết quả là những bức ảnh zoom 5x có độ nét ấn tượng, xử lý mịn màng các chi tiết phức tạp như hoa văn trên trang phục truyền thống của nhà “Chín muồi” hay nhà “Tinh hoa”. Đặc biệt, hiệu ứng xóa phông (bokeh) nay đã trở nên chuyên nghiệp hơn với những vòng tròn ánh sáng mềm mại, thay vì hình chữ nhật thô cứng như trước.

Camera của S26 Ultra giúp các fan “cân trọn” concert dù ở bất kỳ vị trí hay điều kiện ánh sáng nào. Ảnh: Hà Anh Phạm.

Khoảnh khắc xúc động nhất chính là “lễ tốt nghiệp”, khi tất cả “anh tài” cùng đứng bên nhau dưới biển đèn flash lung linh. Đây là lúc camera tele 5x khi chụp đêm của S26 Ultra thực sự tỏa sáng.

Nhờ khẩu độ lớn f/2.9 và thuật toán AI cải tiến, ống kính tele cho ra ảnh chụp đêm “sạch” với nhiễu hạt (noise) gần như biến mất. Đặc biệt, hiện tượng lem ánh sáng (flare) từ các đốm đèn LED hay flash của khán giả đã được xử lý triệt để, tạo nên một khung hình trong trẻo và đầy cảm xúc. Ngay cả ở mức zoom 30x, hình ảnh các “anh tài” rạng rỡ nhận bằng tốt nghiệp vẫn hiện lên sắc nét, lưu giữ trọn vẹn tình nghệ sĩ và sự bứt phá sau một hành trình dài.

Những khoảnh khắc khiến các fan “lụi tim” của dàn anh tài trên sân khấu của “lễ tốt nghiệp”. Ảnh: Hà Anh Phạm.

Hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã khép lại, nhưng với Galaxy S26 Ultra, những ký ức rực rỡ nhất tại Gai Home concert sẽ luôn được lưu giữ một cách sống động và chân thực, để tất cả cùng nhờ về dấu mốc ký ức tuyệt đẹp khép lại chặng đường âm nhạc đáng nhớ.