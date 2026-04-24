Bí quyết chụp ảnh sắc nét, không lo ‘biển người’ đông đúc mùa lễ

Nỗi lo thường trực khi chụp ảnh trong kỳ nghỉ lễ như background dính nhiều người, video quay đêm bị nhiễu hạt, bị nhìn trộm màn hình… được giải quyết với chiếc Galaxy S26 Ultra.

Bên cạnh lịch trình hay toạ độ ẩm thực hấp dẫn, việc chụp ảnh và quay video cũng là yếu tố được quan tâm hàng đầu trước mỗi chuyến đi. Nếu muốn hình ảnh lung linh nhất, tín đồ du lịch cần giải quyết “bài toán” ánh sáng và background đông người tại những điểm đến nổi tiếng.

Video nét căng từ ngày đến đêm

Buổi tối là thời điểm camera Mắt thần bóng đêm (Nightography) trên Galaxy S26 Ultra phát huy sức mạnh. Không chỉ ghi hình tốt trong điều kiện ánh sáng thông thường, thiết bị của Samsung có khả năng thu sáng ấn tượng khi quay chụp đêm, nhờ khẩu độ lớn nhất từng có trên dòng Ultra cùng công nghệ giảm nhiễu AP tiên tiến. Những video quay sân khấu concert, pháo hoa, khám phá chợ đêm, chụp ảnh trong bảo tàng… vào dịp lễ sẽ hiện lên sắc nét, sạch nhiễu, màu sắc chân thực, sẵn sàng đăng tải ngay trên mạng xã hội.

Galaxy S26 Ultra cho ảnh chụp sắc nét, sạch nhiễu ngay cả khi chụp trong không gian thiếu sáng.

Khi ghé thăm công trình kiến trúc, sở thú hoặc gặp gỡ thần tượng nhưng phải xếp sau quá nhiều người, camera Zoom 100X trên Galaxy S26 Ultra xóa nhòa khoảng cách. Công nghệ Space Zoom nâng cao bằng AI của thiết bị đảm bảo dù đứng xa nhưng video, hình ảnh của bạn vẫn ấn tượng như đứng ở vị trí đầu.

Nếu đang lên kế hoạch trekking, tham dự giải chạy, chơi dù lượn hoặc hoạt động thể thao ngoài trời, tính năng Horizontal Lock (Khóa đường chân trời) là “bạn đồng hành” không thể thiếu. Tính năng sẽ giữ video luôn ổn định, hạn chế rung lắc ngay cả khi di chuyển nhanh hoặc xoay thiết bị 360 độ.

Xoá vật thể thừa trong tích tắc

Những bức ảnh với vô số người lấp ló sau lưng trở thành “đặc sản” trong mỗi kỳ nghỉ lễ. Đây là điểm trừ lớn khiến bức ảnh mất đi sức hút, bất kể bạn có đầu tư cho trang phục, tạo dáng hay phô diễn thần thái. Dù có khi có kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, việc khoanh vùng và xoá thủ công từng đối tượng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và tốn không ít thời gian.

Để giải quyết tình trạng trên, người dùng có thể sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Galaxy AI trên Galaxy S26 Ultra. Tính năng Photo Assist cho phép chỉnh sửa ảnh nhanh chóng ngay trong album ảnh mặc định chỉ với một câu lệnh văn bản.

Ví dụ, người dùng có bức ảnh ưng ý nhưng bị dính người qua đường hoặc phương tiện giao thông, thì chỉ cần gõ “xóa người thừa trong background”, “xóa chiếc xe trong ảnh”… Sau đó, Galaxy AI sẽ tự động làm sạch phông nền chính xác. Không cần cài đặt app chỉnh sửa từ bên thứ ba hay khoanh vùng thủ công, điều bạn cần làm chỉ là gõ một dòng lệnh trên điện thoại.

Photo Assist biến ảnh thành đen trắng và xóa vật thể thừa nhanh chóng chỉ bằng câu lệnh văn bản.

Ngoài làm sạch phông nền, Photo Assist có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết trong ảnh. Muốn biến ảnh màu thành đen trắng, bạn chỉ cần gõ “chỉnh thành ảnh đen trắng”. Thiếu phụ kiện, bạn có thể gõ “thêm túi xách, vòng cổ, băng đô”. Photo Assist trên Galaxy S26 Ultra được đánh giá cao về khả năng chỉnh sửa chính xác và chân thực. Đây là “trợ tá” đắc lực mà người dùng có thể tin tưởng trong kỳ nghỉ lễ.

Không lo thiếu riêng tư nơi đông người

Đi du lịch trong mùa lễ lớn, yếu tố riêng tư được đặt lên hàng đầu. Làm sao để không bị nhìn trộm màn hình khi xem tin nhắn và email, kiểm tra số dư ngân hàng, xem album ảnh… tại nơi công cộng là điều được lưu tâm.

Tính năng Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động) trên Galaxy S26 mang đến sự an tâm trong trường hợp này. Không như miếng dán chống nhìn trộm thiếu linh hoạt, Privacy Display cho phép người dùng bật tắt chủ động để hạn chế tầm nhìn của người khác khi nhìn từ 4 phía của thiết bị. Samsung làm được điều này nhờ sử dụng công nghệ kiểm soát từng điểm ảnh, làm mờ các điểm ảnh phát sáng rộng và chỉ sử dụng điểm ảnh tập trung để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước người dùng.

Người trẻ thêm an tâm khi “check-in” trong kỳ nghỉ lễ nhờ tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra.

Khi di chuyển trên máy bay, tàu hỏa hay chờ check-in ở sảnh khách sạn, người dùng có thể chủ động bật Privacy Display khi cần lướt album ảnh hay đọc tin nhắn riêng tư. Galaxy S26 Ultra cho phép người dùng bật Privacy Display trên toàn màn hình hoặc chỉ vài ứng dụng, pop-up thông báo.

Với loạt cải tiến ở cả phần cứng và Galaxy AI, mẫu flagship của Samsung giúp người dùng giải quyết nhiều nỗi lo quen thuộc trong kỳ nghỉ lễ. Nếu đang chuẩn bị cho hành trình du lịch sắp tới, bạn đừng quên bổ sung “siêu phẩm” công nghệ này trong hành trang.