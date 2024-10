Ngắm những công trình biểu tượng của Thủ đô nghìn năm tuổi

Bốt Hàng Trống nằm ngay ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, được người Pháp xây dựng năm 1887 trong quá trình cải tạo khu vực Hồ Gươm. Nơi đây từng là một trong hai sở cẩm lớn nhất thành phố thời Pháp thuộc, nơi lực lượng trị an làm việc, giam giữ người và đến nay là trụ sở Công an Quận Hoàn Kiếm. Trải qua hơn 100 năm, kiến trúc của khu nhà gần như không có thay đổi so với ban đầu.