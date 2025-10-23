Ngắm loạt ảnh đạt giải tại cuộc thi "Công nghệ từ trái tim" lần thứ 2

Các tác phẩm xuất sắc được trao giải lần này đã khai thác được những góc nhìn tiêu biểu mà thành tựu khoa học, công nghệ mang lại. Đây là những tác phẩm đã chạm đến cảm xúc của người xem với cách kể chuyện bình dị mà sâu sắc thông qua ngôn ngữ hình ảnh; cho thấy giờ đây công nghệ không chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà còn đưa con người đến gần với nhau hơn, kết nối yêu thương.