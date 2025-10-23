Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngắm loạt ảnh đạt giải tại cuộc thi "Công nghệ từ trái tim" lần thứ 2

  • Thứ năm, 23/10/2025 20:56 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Chiều 23/10, Thông tấn xã Việt Nam cùng Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ trao giải và trưng bày Giải thưởng "Công nghệ từ trái tim" lần thứ 2.

Cong nghe tu trai tim anh 1

Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải bao gồm: 11 giải ở thể loại Ảnh bộ (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); 10 giải ở thể loại Ảnh đơn (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 11 giải ở thể loại Video (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Cong nghe tu trai tim anh 2

Các tác phẩm xuất sắc được trao giải lần này đã khai thác được những góc nhìn tiêu biểu mà thành tựu khoa học, công nghệ mang lại. Đây là những tác phẩm đã chạm đến cảm xúc của người xem với cách kể chuyện bình dị mà sâu sắc thông qua ngôn ngữ hình ảnh; cho thấy giờ đây công nghệ không chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà còn đưa con người đến gần với nhau hơn, kết nối yêu thương.

Cong nghe tu trai tim anh 3

Những bức ảnh, video trong cuộc thi đều hướng tới tôn vinh những giá trị mà công nghệ mang đến cho cuộc sống; truyền cảm hứng sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu đột phá của công nghệ Việt Nam, góp phần mang lại sự đổi thay trên các lĩnh vực, tạo nền tảng bền vững đưa đất nước phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm Đổi mới đất nước.

Cong nghe tu trai tim anh 4Cong nghe tu trai tim anh 5Cong nghe tu trai tim anh 6Cong nghe tu trai tim anh 7

Tác phẩm ảnh bộ đạt giải nhất mang tên: "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội" do nhóm tác giả: Nguyễn Phú Khánh – Trần Thanh Giang thực hiện.

Cong nghe tu trai tim anh 8Cong nghe tu trai tim anh 9Cong nghe tu trai tim anh 10Cong nghe tu trai tim anh 11

Tác phẩm ảnh bộ đạt giải nhì mang tên: "Livestream bán nông sản giữa đất trời Tây Bắc" do tác giả Nguyễn Việt Cường thực hiện.
Cong nghe tu trai tim anh 12

Tác phẩm ảnh đơn giải nhất mang tên: "Niềm vui được làm quen cùng robot" do tác giả Bùi Văn Vân thực hiện.
Cong nghe tu trai tim anh 13

Tác phẩm ảnh đơn giải nhì mang tên: "Hòa nhập cùng thời đại" do tác giả Đinh Công Tâm thực hiện.

Cong nghe tu trai tim anh 14

Tác phẩm ảnh đơn giải nhì mang tên: "Vượt lên số phận" do tác giả Vũ Minh Đức thực hiện.

Việt Linh

Công nghệ từ trái tim

