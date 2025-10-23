Ngắm loạt ảnh đạt giải tại cuộc thi "Công nghệ từ trái tim" lần thứ 2

|
Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải bao gồm: 11 giải ở thể loại Ảnh bộ (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); 10 giải ở thể loại Ảnh đơn (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 11 giải ở thể loại Video (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).
Các tác phẩm xuất sắc được trao giải lần này đã khai thác được những góc nhìn tiêu biểu mà thành tựu khoa học, công nghệ mang lại. Đây là những tác phẩm đã chạm đến cảm xúc của người xem với cách kể chuyện bình dị mà sâu sắc thông qua ngôn ngữ hình ảnh; cho thấy giờ đây công nghệ không chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà còn đưa con người đến gần với nhau hơn, kết nối yêu thương.
Những bức ảnh, video trong cuộc thi đều hướng tới tôn vinh những giá trị mà công nghệ mang đến cho cuộc sống; truyền cảm hứng sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu đột phá của công nghệ Việt Nam, góp phần mang lại sự đổi thay trên các lĩnh vực, tạo nền tảng bền vững đưa đất nước phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm Đổi mới đất nước.
Tác phẩm ảnh bộ đạt giải nhất mang tên: "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội" do nhóm tác giả: Nguyễn Phú Khánh – Trần Thanh Giang thực hiện.
Tác phẩm ảnh bộ đạt giải nhì mang tên: "Livestream bán nông sản giữa đất trời Tây Bắc" do tác giả Nguyễn Việt Cường thực hiện.
Tác phẩm ảnh đơn giải nhất mang tên: "Niềm vui được làm quen cùng robot" do tác giả Bùi Văn Vân thực hiện.
Tác phẩm ảnh đơn giải nhì mang tên: "Hòa nhập cùng thời đại" do tác giả Đinh Công Tâm thực hiện.
Tác phẩm ảnh đơn giải nhì mang tên: "Vượt lên số phận" do tác giả Vũ Minh Đức thực hiện.