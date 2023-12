Ngắm đô thị được quy hoạch xanh, thông minh của tỉnh Bình Dương

Liên tục từ năm 2019-2023, Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là một trong 21 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của Thế giới – SMART 21. Đặc biệt mới đây, tại thành phố New York, Mỹ, ICF đã vinh danh Bình Dương là cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu năm 2023.

Được xây dựng từ năm 2010, thành phố mới Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) được quy hoạch thành khu đô thị thông minh và dần trở thành "trái tim" của tỉnh Bình Dương. Thành phố mới được chia ra thành nhiều phân khu theo công năng như: Khu trung tâm hành chính; Khu vui chơi, bệnh viện, trường học; Khu tài chính, ngân hàng, chứng khoán... Ngoài ra, đây cũng là nơi tập trung của nhiều công trình kiến trúc độc đáo, phải kể đến tòa tháp đôi Trung tâm hành chính cao 21 tầng, Công viên trung tâm, Khu thương mại Hikari, tòa nhà văn phòng WTC Tower... góp phần tạo nên một diện mạo đô thị thông minh của Việt Nam.

Vừa qua, Bình Dương đã tổ chức hội nghị giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore và quán triệt, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhìn từ trên cao, diện tích của thành phố mới Bình Dương phần lớn là cây xanh với điểm nhấn là công viên trung tâm rộng hơn 70 ha với hồ nước, khu vui chơi, bãi cỏ... Các tuyến đường cũng được phủ xanh hai bên vỉa hè và dải phân cách.

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.