Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nga xây nhà máy điện trên Mặt trăng

  • Thứ năm, 25/12/2025 07:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nga dự kiến xây dựng một nhà máy điện trên Mặt trăng trong vòng 10 năm tới, nhằm phục vụ chương trình thám hiểm không gian.

mat trang anh 1

Nga sẽ xây nhà máy điện trên Mặt trăng vào năm 2036. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Nga cũng dự kiến xây một trạm nghiên cứu Mặt trăng cùng Trung Quốc. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc đều đang đẩy mạnh cạnh tranh khám phá Mặt trăng.

Cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết họ dự định xây dựng một nhà máy điện trên Mặt trăng vào năm 2036. Roscosmos đã ký hợp đồng với công ty hàng không vũ trụ Lavochkin để triển khai dự án.

Roscosmos không nêu rõ nhà máy này có phải là nhà máy điện hạt nhân hay không. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết các bên cùng tham gia dự án còn có Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Nga Rosatom và Viện Kurchatov, viện nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Theo Roscosmos, mục tiêu của nhà máy là cung cấp năng lượng cho chương trình khám phá Mặt trăng của Nga. Chương trình sẽ bao gồm các xe tự hành, đài quan sát và hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế Nga - Trung.

“Dự án này là bước đi quan trọng hướng tới việc hình thành một trạm nghiên cứu khoa học hoạt động thường xuyên trên Mặt trăng. Dự án là bước chuyển các sứ mệnh đơn lẻ sang chương trình thăm dò dài hạn”, người phát ngôn của Roscosmos cho biết.

Người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Bakanov, từng tiết lộ hồi tháng 6 năm nay rằng mục tiêu của Roscosmos là đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt trăng, đồng thời mở rộng thăm dò sao Kim.

Nga không phải quốc gia duy nhất đang theo đuổi kế hoạch này. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA hồi tháng 8 cũng tuyên bố ý định triển khai một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng vào năm 2030.

“Chúng ta đang bước vào cuộc đua lên Mặt trăng. Muốn có nền tảng trên Mặt trăng, chúng ta cần năng lượng”, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy từng nói hồi tháng 8 năm nay khi chia sẻ về kế hoạch này.

Ông Sean Duffy cho rằng Mỹ đang tụt hậu trong cuộc đua lên Mặt trăng, đồng thời nhấn mạnh năng lượng là yếu tố then chốt để thăm dò Mặt trăng, từ đó mở đường cho con người tiến tới sao Hỏa.

Các quy định quốc tế vốn cấm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian, song không cấm việc sử dụng các nguồn năng lượng hạt nhân.

Một số nhà phân tích không gian dự báo sẽ xuất hiện cơn sốt đất hiếm trên Mặt trăng. Theo nghiên cứu của Boeing, Mặt trăng chứa nhiều kim loại đất hiếm được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính và các công nghệ tiên tiến.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

mặt trăng Trung Quốc Mỹ Nga Thiên văn học Boeing Nga Mỹ Trung Quốc điện hạt nhân

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Duong dua den Mat Trang, My hay Trung se thang? hinh anh

Đường đua đến Mặt Trăng, Mỹ hay Trung sẽ thắng?

05:44 23/8/2025 05:44 23/8/2025

0

Mỹ và Trung Quốc liên tiếp thực hiện các cuộc phóng thử tên lửa trong tháng 8, cho thấy hai quốc gia đang đuổi sát nhau trong chặng đua giành quyền thống trị bên ngoài bầu khí quyển.

My tang toc giu ngoi dau cuoc dua vu tru hinh anh

Mỹ tăng tốc giữ ngôi đầu cuộc đua vũ trụ

10:13 7/12/2025 10:13 7/12/2025

0

Giữa cạnh tranh vũ trụ ngày càng gay gắt, Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư, đổi mới lãnh đạo NASA và tăng tốc các sứ mệnh Mặt Trăng nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý