Nga xây nhà máy điện trên Mặt trăng

Nga dự kiến xây dựng một nhà máy điện trên Mặt trăng trong vòng 10 năm tới, nhằm phục vụ chương trình thám hiểm không gian.

Nga sẽ xây nhà máy điện trên Mặt trăng vào năm 2036. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Nga cũng dự kiến xây một trạm nghiên cứu Mặt trăng cùng Trung Quốc. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc đều đang đẩy mạnh cạnh tranh khám phá Mặt trăng.

Cơ quan vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết họ dự định xây dựng một nhà máy điện trên Mặt trăng vào năm 2036. Roscosmos đã ký hợp đồng với công ty hàng không vũ trụ Lavochkin để triển khai dự án.

Roscosmos không nêu rõ nhà máy này có phải là nhà máy điện hạt nhân hay không. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết các bên cùng tham gia dự án còn có Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Nga Rosatom và Viện Kurchatov, viện nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Theo Roscosmos, mục tiêu của nhà máy là cung cấp năng lượng cho chương trình khám phá Mặt trăng của Nga. Chương trình sẽ bao gồm các xe tự hành, đài quan sát và hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế Nga - Trung.

“Dự án này là bước đi quan trọng hướng tới việc hình thành một trạm nghiên cứu khoa học hoạt động thường xuyên trên Mặt trăng. Dự án là bước chuyển các sứ mệnh đơn lẻ sang chương trình thăm dò dài hạn”, người phát ngôn của Roscosmos cho biết.

Người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitry Bakanov, từng tiết lộ hồi tháng 6 năm nay rằng mục tiêu của Roscosmos là đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt trăng, đồng thời mở rộng thăm dò sao Kim.

Nga không phải quốc gia duy nhất đang theo đuổi kế hoạch này. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA hồi tháng 8 cũng tuyên bố ý định triển khai một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng vào năm 2030.

“Chúng ta đang bước vào cuộc đua lên Mặt trăng. Muốn có nền tảng trên Mặt trăng, chúng ta cần năng lượng”, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy từng nói hồi tháng 8 năm nay khi chia sẻ về kế hoạch này.

Ông Sean Duffy cho rằng Mỹ đang tụt hậu trong cuộc đua lên Mặt trăng, đồng thời nhấn mạnh năng lượng là yếu tố then chốt để thăm dò Mặt trăng, từ đó mở đường cho con người tiến tới sao Hỏa.

Các quy định quốc tế vốn cấm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian, song không cấm việc sử dụng các nguồn năng lượng hạt nhân.

Một số nhà phân tích không gian dự báo sẽ xuất hiện cơn sốt đất hiếm trên Mặt trăng. Theo nghiên cứu của Boeing, Mặt trăng chứa nhiều kim loại đất hiếm được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính và các công nghệ tiên tiến.