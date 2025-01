Nga xác định các nhóm nguy cơ nhiễm virus HMPV

Các chuyên gia y tế Nga chỉ ra trẻ em, người lớn tuổi và những người bị suy giảm miễn dịch là những nhóm dễ bị nhiễm virus HMPV, và thời gian ủ bệnh rất ngắn từ 3 đến 5 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chuyên gia chính của Bộ Y tế LB Nga về các bệnh truyền nhiễm, giáo sư Vladimir Chulanov cho biết trẻ em và người có tuổi dễ bị nhiễm virus viêm đường hô hấp cấp metapneumovirus nhất.

Theo ông Chulanov, trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, cũng như những người bị suy giảm miễn dịch là những nhóm có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus này.

Ông Chulanov lưu ý rằng triệu chứng của các bệnh do metapneumovirus gây ra tương tự như các biểu hiện thông thường của bệnh viêm đường hô hấp cấp bao gồm ho, sổ mũi và sốt cao. Ngoài ra, ở người lớn, virus này biểu hiện dưới dạng bệnh hấp cấp tính hoặc hoàn toàn không có triệu chứng.

Cũng theo giáo sư Chulanov, metapneumovirus, một trong những mầm gây bệnh kinh điển của các bệnh về đường hô hấp cấp tính đang lây lan mạnh trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Nga. Nó lây truyền chủ yếu qua các giọt trong không khí, ít phổ biến hơn do tiếp xúc. Loại virus này đặc biệt hoạt động mạnh trong mùa cao điểm cúm mùa.

Cũng liên quan đến virus trên, hôm 5/1, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phòng ngừa và Điều trị các bệnh do virus kiêm giám đốc Trung tâm Herpes của Viện Nghiên cứu Khoa học Moskva thuộc Đại học Quốc gia Moskva Georgy Vikulov cho hay những người mắc bệnh do virus này gây ra chủ yếu là nhóm người dưới 14 tuổi, bệnh ít gặp hơn ở người trưởng thành mặc dù không có mối liên hệ rõ ràng giữa bệnh do HMPV với tuổi tác.

Ông Vikulov cho biết thêm thời gian ủ bệnh rất ngắn từ 3 đến 5 ngày. Các triệu chứng xuất hiện sau khi tiếp xúc với người bệnh và bản thân virus sẽ lây truyền từ người sang người.