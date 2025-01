Hàn Quốc tìm thấy bằng chứng nguyên nhân thảm kịch máy bay Jeju Air

Nhà chức trách Hàn Quốc chính thức xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan là do va chạm với chim.

Lực lượng cảnh sát chuyên trách kiểm tra hiện trường vụ tai nạn máy bay của Jeju Air tại Sân bay quốc tế Muan vào hôm 7/1. Ảnh: Yonhap.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy lông chim trong một bên động cơ máy bay, Korea Times ngày 7/1 dẫn lời Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt Hàn Quốc. Dù vậy, nhà chức trách vẫn đang điều tra xem liệu cả hai động cơ có hỏng cùng lúc hay không.

Thảm kịch máy bay Jeju Air xảy ra vào ngày 29/12/2024, khiến 179 trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng. Dù chính phủ khẳng định thiết kế và vị trí đặt thiết bị định vị (localizer) tại sân bay Muan đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, giới chuyên gia cho rằng cấu trúc này không đảm bảo an toàn, góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của tai nạn.

Cụ thể, thiết bị định vị được đặt trên ụ đất cao 2m và gia cố bằng 19 cột bê tông. Các chuyên gia cho rằng thiết kế này không phù hợp với quy định an toàn, vì cấu trúc cần ưu tiên tính dễ vỡ trong trường hợp va chạm để giảm thiểu hậu quả. Bộ quy chuẩn an toàn sân bay yêu cầu vùng an toàn cuối đường băng (RESA) kéo dài ít nhất 240 m, nhưng RESA tại sân bay Muan chỉ đạt 199 m.

“Dù thiết bị định vị nằm cách đường băng 500 m, thiết kế của nó vẫn phải đảm bảo tính dễ vỡ khi xảy ra va chạm. Tại sao lại gia cố nó bằng bê tông như thể nó sẽ tồn tại mãi mãi?”, Giáo sư Kim Gwang-il, chuyên gia hàng không tại Đại học Silla, đặt câu hỏi.

Bất chấp chỉ trích, Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc vẫn khẳng định thiết kế thiết bị định vị vẫn tuân thủ quy định hiện hành và không có vi phạm. Dù vậy, cơ quan điều tra trung ương thừa nhận rằng yếu tố an toàn trong thiết kế chưa được ưu tiên đầy đủ.

Bộ trưởng Park Sang-woo cam kết sẽ cải thiện các biện pháp an toàn tại sân bay, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Quá trình điều tra vụ việc dự kiến còn kéo dài do phía Hàn Quốc sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) để phân tích dữ liệu từ hộp đen máy bay.