Nga tập kích Kyiv

Nga đã tiến hành một đợt tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine đêm 27/8, sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công thủ đô Kyiv và nhiều khu vực xa chiến tuyến.

Một đơn vị cơ động phòng không trong cuộc diễn tập phát hiện và tiêu diệt tên lửa, UAV đối phương tại Kiev Kyiv, ngày 2/3/2024. Ảnh: Kyiv Independent

Còi báo động không kích vang lên trên khắp Ukraine, người dân ở gần như mọi khu vực được kêu gọi tìm nơi trú ẩn khi Nga đồng loạt phóng tên lửa siêu vượt âm và nhiều đợt máy bay không người lái (UAV) trong đêm 27 rạng sáng 28/8. Ít nhất 4 tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa Kinzhal đã xuất kích trong cuộc tấn công này.

Thủ đô Kyiv rung chuyển bởi loạt vụ nổ khi Nga tập kích bằng nhiều nhóm UAV và tên lửa đạn đạo. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết, ít nhất 4 người bị thương đã phải nhập viện. Con số thương vong và mức độ thiệt hại đang được xác định trong bối cảnh đợt tấn công vẫn tiếp diễn.

Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại Kyiv vào khoảng 21h30, khi lực lượng phòng không đối phó với đợt tập kích của đối phương. Đến nửa đêm, theo lãnh đạo Cơ quan Quân sự Thành phố Kyiv Tymur Tkachenko, cho biết lực lượng phòng không lại phải khai hỏa khi một nhóm UAV khác áp sát thủ đô.

Không quân Ukraine cho biết hàng chục UAV xuất hiện theo bầy đàn trên bầu trời khu vực miền Trung và miền Nam, gồm Zhytomyr, Odesa và Mykolaiv.

Báo động đường không cũng được phát đi tại nhiều tỉnh miền Tây, trong đó có Ternopil, Lviv và Ivano-Frankivsk. Sau đó, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng các bệ phóng tên lửa đạn đạo hướng vào miền Trung Ukraine.

Khoảng 3h và 3h30 sáng 28/8 (giờ địa phương), các vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại Kyiv. Ông Tkachenko xác nhận thành phố bị tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang được triển khai tại nhiều quận của thành phố.

Tại quận Darnytskyi, hai tòa nhà dân cư bị hư hại và một tòa nhà phi dân cư bốc cháy. Ở quận Dniprovskyi, cháy lớn xảy ra tại một tòa văn phòng 3 tầng và một cao ốc 25 tầng; mảnh vỡ rơi xuống khuôn viên một trường mẫu giáo gây hỏa hoạn.

Tại quận Shevchenkivskyi, một tòa văn phòng bị hư hại và một tòa nhà dân cư bốc cháy. Ở quận Solomyanskyi, một ngôi nhà cũng bị thiêu rụi. Trước đó, ông Klitschko cho biết một UAV Nga đã bị bắn hạ tại sân của tòa chung cư 9 tầng ở quận Sviatoshynskyi, song không ghi nhận thiệt hại.

Phía Nga hiện chưa bình luận về cuộc tập kích mới nhất vào Ukraine.