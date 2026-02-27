Nga tấn công 100 đợt mỗi ngày, Ukraine gồng mình giữ trận địa

Bước sang năm thứ năm, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chiến trường tiếp tục giằng co khốc liệt.

Binh sĩ Ukraine tại vùng Dnipropetrovsk ngày 24/12/2025. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực và nguồn lực, Kyiv nỗ lực giữ vững phòng tuyến trước các đợt tấn công dồn dập, còn Moscow được cho là đang chuẩn bị những bước đi mới nhằm tạo đột phá.

Ukraine kiệt sức giữ trận địa

Bất chấp tình trạng mệt mỏi và thiếu hụt nhân lực, quân đội Ukraine vẫn cố gắng bám trụ tại vị trí trước các đợt tấn công liên tiếp của Nga.

Trong bối cảnh một cuộc họp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến được tổ chức vào tuần tới, tương quan lực lượng trên thực địa vẫn được xem là yếu tố then chốt quyết định cục diện. Moscow tiếp tục theo đuổi các mục tiêu trên chiến trường, còn Kyiv đang đặt kỳ vọng vào chiến lược của Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Khi Nga tiếp tục yêu cầu kiểm soát toàn bộ Donbass, Kyiv tuyên bố không chấp nhận nhượng thêm lãnh thổ nếu thiếu bảo đảm an ninh đáng tin cậy từ đối tác quốc tế, nhiều người cho rằng giao tranh có thể kéo dài sang năm 2026. Một số chuyên gia nhận định, Nga có thể đang chuẩn bị cho nỗ lực mới nhằm xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine.

Theo Ukraine, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt và băng tuyết rơi ngập chiến hào, lực lượng Nga được cho là vẫn tiến hành hơn 100 cuộc tấn công mỗi ngày dọc mặt trận phía đông và phía nam. Các bước tiến chủ yếu tại Donetsk, diễn ra chậm, khi Ukraine triển khai pháo binh và máy bay không người lái nỗ lực ngăn cản bộ binh Nga.

Theo Oleksandr Kovalenko thuộc Nhóm Kháng chiến Thông tin của Ukraine, trong tuần thứ ba của tháng 2/2026, Nga kiểm soát thêm khoảng 33 km² – mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Ở chiều ngược lại, phía Ukraine cho biết các đợt phản công đã giúp nước này cải thiện vị trí tại Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và giành hơn 400 km2 trong những tuần gần đây.

Hiện Kyiv đang củng cố các vị trí chiến thuật gần trung tâm hậu cần Hulyaipole, đồng thời giảm áp lực đối với thủ phủ khu vực. Tuy vậy, quân đội nước này khó có khả năng tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn, bởi Nga vẫn chiếm ưu thế về quân số và không quân.

Mykola Bielieskov, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định Tổng thống Nga Putin đang tìm kiếm một thắng lợi rõ ràng và dứt khoát vì thế Nga có thể gia tăng nỗ lực tấn công khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn vào mùa xuân.

Tuy nhiên, ông Oleksiy Melnyk, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, hiện là nhà phân tích tại Trung tâm Razumkov, lưu ý Nga hiện không có đủ lực lượng để tạo ra đột phá lớn trên chiến trường. Về phía Ukraine, ông đánh giá, năng lực phòng thủ của nước này có thể được duy trì ít nhất đến hết năm 2026 dù Kyiv đối mặt thách thức về huy động nhân lực và nguồn cung vũ khí.

Thích nghi và cuộc đua công nghệ

Bên cạnh yếu tố lãnh thổ, nhiều chuyên gia cho rằng chiến trường đang liên tục thay đổi do sự xuất hiện của các công nghệ và biện pháp ứng phó mới.

Một trong những mối đe dọa đáng chú ý là việc gia tăng sử dụng máy bay không người lái cảm tử giá rẻ, có thể hoạt động sâu tới 20 km sau phòng tuyến của đối phương, khiến các nhiệm vụ tiếp tế và sơ tán trở nên rủi ro hơn.

Để đối phó với UAV, lực lượng Ukraine đã triển khai các biện pháp bảo vệ như dựng lưới che chắn tại khu vực tiền tuyến nhằm bảo vệ dân thường và tuyến hậu cần.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các biện pháp này có thể chưa đủ trước sự mở rộng hoạt động của các đơn vị máy bay không người lái Nga, buộc Kyiv phải tiếp tục tăng cường năng lực UAV trong thời gian tới.

Trong khi Ukraine triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV), Nga cũng nhanh chóng học hỏi và nhân rộng các mô hình này trên quy mô toàn quân, tạo ra cuộc cạnh tranh công nghệ liên tục trên chiến trường.

Kỳ vọng về khả năng tạo đột phá đang được đặt vào tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về công nghệ số. Ukraine được cho là đang đặt mục tiêu gia tăng đáng kể tổn thất của Nga thông qua các điều chỉnh về tổ chức và tác chiến, dù chi tiết cụ thể chưa được công khai.

Quan sát nhận định Nga có thể gia tăng các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư của Ukraine nhằm gây sức ép chiến lược. Điều này khiến Kyiv phải tập trung vào việc củng cố năng lực phòng không, cũng như mở rộng các đòn tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, đồng thời theo đuổi chiến lược phòng thủ mới trong thời gian tới.