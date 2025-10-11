Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga sẵn sàng nhượng bộ chấm dứt xung đột Ukraine

  • Thứ bảy, 11/10/2025 07:54 (GMT+7)
  • 07:54 11/10/2025

Ngày 10/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moskva sẵn sàng thỏa hiệp về một giải pháp cho vấn đề Ukraine, với điều kiện Washington có thể thuyết phục châu Âu và Kyiv hợp tác.

Phát biểu họp báo sau chuyến thăm chính thức Tajikistan, Tổng thống Putin nhận định kế hoạch hòa bình ở Gaza của Tổng thống Trump có thể sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử nếu được thực hiện thành công. Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Mỹ khởi xướng, bởi Moskva duy trì quan hệ tin cậy với các nước Arập, đặc biệt là với người Palestine.

Ngoài ra, ông Putin thông báo Nga và Mỹ đang tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi giữa tháng 8. Ông cho biết hai nước nhìn chung hiểu rõ mục tiêu cần đạt được nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine thông qua giải pháp hòa bình.

Liên quan đến xung đột tại Ukraine, cùng ngày, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Moskva sẵn sàng thỏa hiệp về một giải pháp cho vấn đề Ukraine, với điều kiện Washington có thể thuyết phục châu Âu và Kyiv hợp tác.

Theo ông Ushakov, phía Nga đã đưa ra một số nhượng bộ trong hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage và Tổng thống Putin đã chuẩn bị cho điều này. Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh bước hướng tới của Nga có liên quan đến những gì người Mỹ cần nhận được từ khối châu Âu và Ukraine.

Vấn đề Trung Đông

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

