Nga phóng hàng trăm UAV, tên lửa vào các thành phố ở Ukraine

Nga đã phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) và một số tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine trong đêm 6/9 và rạng sáng 7/9.

Một tòa nhà nhiều tầng ở Kiev bốc cháy sau vụ tấn công quy mô lớn của Nga vào rạng sáng 7/9. Ảnh: kievreal1/Telegram.

Theo tờ The Kyiv Independent, tiếng nổ vang lên ở nhiều thành phố trên khắp Ukraine, trong đó có Kyiv, Odessa, Kharkiv, Dnipro, Kryvyi Rih và Zaporizhzhia, giữa lúc cuộc tấn công bằng UAV kéo dài. Sau đó, Lực lượng Không quân Ukraine cảnh báo vào khoảng 4 giờ sáng rằng Nga đã phóng một số tên lửa nhằm vào Ukraine.

Các quan chức ở Kyiv phát cảnh báo đầu tiên về hoạt động phòng không vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6/9. Sau đó, vẫn có tiếng nổ vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 7/9.

Thị trưởng Vitalii Klitschko cho biết mảnh vỡ từ UAV Nga đã rơi xuống ba tòa nhà dân cư nhiều tầng ở quận Sviatoshynskyi của Kyiv và một tòa khác ở quận Darnytskyi, gây cháy tại các tòa nhà này. Ông Klitschko nói thêm rằng tầng ba của một tòa nhà bốn tầng ở quận Darnytskyi đã bị sập một phần.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về mức độ thiệt hại trong cuộc tấn công. Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong.

Nhiều vụ cháy ô tô cũng đã xảy ra ở quận Sviatoshynskyi. Các đội cứu hộ khẩn cấp hiện đang làm việc tại hiện trường.

Trong khi đó, Thống đốc khu vực Ivan Federov cho biết lực lượng Nga đã tấn công một nhà xưởng trong khu công nghiệp của Zaporizhzhia, đồng thời nói rằng vụ tấn công không gây thương vong.

Lực lượng Không quân Ukraine đã cảnh báo về nhiều nhóm UAV nhắm vào gần như toàn bộ các khu vực của Ukraine. Tổng số UAV được phóng nhằm vào Ukraine hiện chưa thể xác nhận, mặc dù đôi khi Nga phóng hơn 500 chiếc trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Trong một cuộc tấn công quy mô lớn gần đây, Nga đã phóng 537 UAV và thiết bị mồi nhử nhằm vào Ukraine trong đêm 30/8, cùng với 37 tên lửa. Cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào Zaporizhzhia, khiến một người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Trong bối cảnh đó, tiến trình đàm phán hòa bình những tuần gần đây ngày càng đình trệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần từ chối tham dự cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky ở một địa điểm trung lập, thay vào đó gợi ý rằng ông Zelensky nên tới Moskva.

Ngày 5/9, ông Zelensky bác bỏ đề xuất gặp ở Moskva, đồng thời đề xuất nhà lãnh đạo Nga nên đến Ukraine.

Bất chấp nỗ lực làm trung gian cho cuộc gặp Nga - Ukraine, ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng một cuộc gặp khó có thể diễn ra. Ngày 28/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp, nói rằng cuộc gặp rõ ràng sẽ không diễn ra.