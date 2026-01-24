Nga mở cuộc tấn công lớn vào thủ đô Kyiv của Ukraine

Một người đã thiệt mạng và bốn người bị thương tại Kyiv khi Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô của Ukraine rạng sáng 24/1.





Theo tờ The Kyiv Independent, những tiếng nổ đầu tiên vang lên lúc 1 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Trong vòng một giờ sau đó, tiếp tục xảy ra nhiều vụ nổ, trong đó hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn một tên lửa đạn đạo.

Không quân Ukraine cho biết thủ đô Kyiv hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái của Nga. Các quan chức xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Họ cũng cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa đạn đạo và kêu gọi người dân tiếp tục ở trong các nơi trú ẩn.

Đám cháy đã bùng phát tại quận Holosiivskyi sau khi một tòa nhà bị tấn công, khiến Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko phải kêu gọi lực lượng y tế tới hỗ trợ tại khu vực này. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại các quận Desnyanski, Dniprovskyi và Solomyaski.

Ông Klitschko cho biết hai người bị thương, đều ở quận Holosiivskyi, đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ông nói thêm rằng một phần thủ đô của Ukraine đã bị mất nguồn sưởi ấm và nước sinh hoạt do cuộc tấn công của Nga.

Tại Kharkiv, một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến 14 người bị thương, gây ra nhiều cảnh tàn phá và hỏa hoạn khắp thành phố này.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước cho biết: “Tổng cộng có 134 nhân viên cứu hộ, 34 đơn vị thiết bị của lực lượng cứu hỏa và cứu nạn, cùng với cảnh sát, nhân viên y tế, tình nguyện viên và công nhân dịch vụ tiện ích đô thị tham gia khắc phục hậu quả của cuộc tấn công của Nga”.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng mùa đông đang tiếp diễn tại Ukraine. Các đợt oanh kích lặp đi lặp lại của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã khiến nhiều thành phố lớn rơi vào cảnh không có nguồn sưởi ấm, điện hoặc nước trong điều kiện nhiệt độ lạnh giá.

Về diễn biến đàm phán hòa bình, các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại thủ đô Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) vào tối 23/1.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, vòng đàm phán đầu tiên đã kết thúc và các bên dự kiến tiến hành cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 24/1. Nội dung họp tập trung vào các điều kiện cơ bản để chấm dứt xung đột tại Ukraine và các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán nhằm tiến tới hòa bình lâu dài.

Kênh NBC News (Mỹ) dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra hiệu quả. Phái đoàn Mỹ gồm các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll, Chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu Alexus Grynkewich, Ủy viên Cơ quan Mua sắm Liên bang Mỹ Josh Gruenbaum.

Hãng tin TASS của Nga cũng đưa tin các bên tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đã nhất trí tiếp tục đối thoại vào ngày hôm sau.

Trong khi đó, theo thông báo trước đó của Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cuộc họp ngày 23/1 là của nhóm làm việc về vấn đề an ninh. Phái đoàn Nga do Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu (GRU) Igor Kostyukov dẫn đầu.