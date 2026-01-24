Mỹ, Ukraine và Nga lần đầu cùng đàm phán hòa bình

Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra, Ukraine, Mỹ và Nga cùng gặp nhau tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để đàm phán về các vấn đề an ninh vào ngày 23/1.

Đặc phái viên Steve Witkoff cùng con rể Jared Kushner hội đàm kéo dài hơn ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo CNN, cuộc đàm phán diễn ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff cùng con rể Jared Kushner có cuộc hội đàm kéo dài hơn ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu từ tối muộn 21/1.

Cố vấn Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, mô tả cuộc thảo luận là "đặc biệt thực chất, mang tính xây dựng, rất thẳng thắn và tin cậy".

Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II, hiện đã bước sang năm thứ tư.

Tại cuộc đàm phán ba bên ở UAE ngày 23/1, Đô đốc Igor Kostyukov của Liên bang Nga dẫn đầu đoàn Moscow, trong khi đặc phái viên đầu tư Kirill Dmitriev có cuộc gặp riêng về các vấn đề kinh tế với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phái đoàn Ukraine bao gồm Phó Chánh văn phòng Tổng thống và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov.

Ông Ushakov không muốn công khai thảo luận chi tiết các cuộc đàm phán nhạy cảm. Tuy nhiên, theo RT, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: Các cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine ngày 23 và 24/1 tập trung hoàn toàn vào vấn đề an ninh.

Cố vấn Điện Kremlin Ushakov cảnh báo rằng "nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ... thì đừng nên trông chờ vào việc đạt thỏa thuận lâu dài", đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình "trên chiến trường, nơi Lực lượng Vũ trang Nga đang nắm giữ quyền chủ động chiến lược", cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Vài giờ trước khi bay tới Moscow, ông Witkoff cho biết các cuộc đàm phán hiện chỉ còn xoay quanh "một vấn đề duy nhất", ám chỉ rằng một thỏa thuận có lẽ đã nằm trong tầm tay.

Phát biểu tại một sự kiện ở Davos vào thứ Năm, ông nói: "Tôi nghĩ chúng ta đã thu hẹp lại còn một vấn đề duy nhất, và chúng ta đã thảo luận về các phương án xoay quanh vấn đề đó; điều này có nghĩa là nó có thể giải quyết được".

Điểm nghẽn chính hiện nay là Tổng thống Putin yêu cầu Ukraine nhượng bộ 20% diện tích còn lại tại Donetsk. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky kiên quyết từ chối đánh đổi những vùng đất này. Bên cạnh đó, Moscow buộc Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và phản đối sự hiện diện của lực lượng này trên lãnh thổ Ukraine sau hòa bình.

Sau cuộc gặp với ông Trump vào ngày 22/1, ông Zelensky xác nhận khung bảo đảm an ninh đã hoàn tất, nhưng bài toán lãnh thổ vẫn chưa có lời giải.