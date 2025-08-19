Nga không chấp nhận kịch bản NATO triển khai quân sự tại Ukraine

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua khẳng định, những tuyên bố của các quan chức Anh về khả năng thành lập một lực lượng quân sự có sự tham gia của các nước NATO ở Ukraine “là không thể chấp nhận được”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà Maria Zakharova, Nga tái khẳng định lập trường hoàn toàn phản đối mọi kịch bản có sự xuất hiện của một lực lượng quân sự có sự tham gia của các nước NATO tại Ukraine. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, điều này tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột không kiểm soát được với những hậu quả khó lường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các tuyên bố liên tiếp được đưa ra từ Anh về ý tưởng triển khai lực lượng quân sự NATO tại Ukraine đi ngược lại nỗ lực của giới lãnh đạo Nga và Mỹ trong việc tìm kiếm một giải pháp “toàn diện, công bằng và bền vững” để giải quyết cuộc xung đột, bao gồm việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến chiến sự.

Bà Zakharova kêu gọi Anh “không cản trở” các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, tuyên bố chung ngày 17/8 sau cuộc họp trực tuyến của “Liên minh những người sẵn sàng” do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì đã khơi lại ý tưởng về việc triển khai một lực lượng quân sự NATO tại Ukraine trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Anh cũng tuyên bố nước này sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để “hỗ trợ thực thi lệnh ngừng bắn”.

Đặng Cường/VOV

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

