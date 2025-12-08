Nga khen Mỹ

Điện Kremlin hoan nghênh việc Mỹ điều chỉnh chiến lược an ninh quốc gia, trong đó không còn gọi Nga là “mối đe dọa trực tiếp”.

Điện Kremlin ngày 7/12 lên tiếng hoan nghênh những điều chỉnh trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng văn kiện này cho thấy sự chuyển biến đáng chú ý trong cách Washington đánh giá cán cân quyền lực toàn cầu.

Người phát ngôn tổng thống Nga Dmitriy Peskov mô tả NSS “phù hợp với thế giới quan của Nga” và thể hiện những thay đổi mà Moscow có thể chấp nhận, theo Politico.

Phát biểu với truyền thông Nga, ông Peskov nhận định các điều chỉnh trong NSS “có thể góp phần thúc đẩy hợp tác nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine”.

Theo ông Peskov, việc Washington hạn chế lập luận coi Nga là đối thủ, vốn là nội dung quen thuộc trong các phiên bản chiến lược trước, mở ra cơ hội đối thoại mang tính xây dựng hơn giữa hai bên.

Người phát ngôn tổng thống Nga Dmitriy Peskov. Ảnh: Reuters.

Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt “căn bản” của chính quyền Tổng thống Trump so với các chính quyền Mỹ trước đây. Theo lời ông, Tổng thống Trump “có khả năng tái định hướng chính sách đối ngoại nhờ sự mạnh mẽ của mình”.

NSS mới cũng đánh dấu một sự sắp xếp lại về định hướng địa chiến lược. Tài liệu cảnh báo nguy cơ châu Âu đối mặt với “xói mòn nền văn minh”, trong đó vấn đề di cư được nêu như một tác nhân gây biến động.

Bên cạnh đó, NSS chỉ ra rằng Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến lược sang Tây bán cầu, giảm sự ưu tiên cho một số khu vực truyền thống.

Một điểm gây chú ý là văn kiện bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy lâu dài của một số thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). NSS nhấn mạnh mục tiêu “chấm dứt ý tưởng và ngăn chặn thực tế NATO là một liên minh liên tục mở rộng”, một lập trường mà nhiều ý kiến cho rằng có thể làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine, nơi vấn đề tư cách thành viên NATO vẫn còn là điểm bất đồng lớn.

Ông Peskov hoan nghênh hướng tiếp cận này đối với NATO, gọi đó là điều “đáng mừng trên một phương diện nhất định”. Tuy nhiên, người phát ngôn tổng thống Nga cũng cảnh báo về khả năng xuất hiện khác biệt giữa chiến lược được công bố và cách thức vận hành thực tế của bộ máy nhà nước Mỹ.

“Chúng tôi biết rằng đôi khi, dù mọi thứ được viết rất đẹp về mặt khái niệm, cái mà họ gọi là nhà nước ngầm lại hành động theo cách khác”, ông Peskov nói.

Trái ngược với thái độ tích cực của Moscow, nhiều lãnh đạo châu Âu bày tỏ quan ngại sâu sắc về định hướng mới của Washington. Bà Valérie Hayer, Chủ tịch nhóm Tái thiết tại Nghị viện châu Âu, chỉ trích NSS có tính “nguy hiểm và không thể chấp nhận”. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng lên tiếng cho rằng châu Âu “không cần lời khuyên từ bên ngoài”, song khẳng định Mỹ vẫn là “đồng minh quan trọng nhất trong NATO”.