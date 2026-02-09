Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga chỉ trích giới tinh hoa phương Tây che đậy 'địa ngục Epstein'

  • Thứ hai, 9/2/2026 14:51 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Moscow cáo buộc chính quyền phương Tây bao che đường dây lạm dụng và buôn bán trẻ em liên quan Jeffrey Epstein, cho rằng vụ việc phơi bày sự suy đồi đạo đức của giới tinh hoa.

Moscow lên án phương Tây che đậy đường dây tội ác liên quan Jeffrey Epstein. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh NTV phát sóng hôm 8/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố đợt tài liệu cuối cùng liên quan đến Epstein, bao gồm hàng nghìn email, hình ảnh, video và tài liệu thu giữ từ bất động sản của ông ta, theo RT.

Việc công bố này đã làm dấy lên làn sóng xem xét lại vai trò của nhiều nhân vật quyền lực từng có quan hệ với Epstein, dù ông ta đã bị kết án về các tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

“Những tài liệu đó đã phơi bày bộ mặt thật của phương Tây và cái gọi là ‘nhà nước ngầm’, hay đúng hơn là một ‘liên minh ngầm’ đang thao túng toàn bộ phương Tây và tìm cách thống trị thế giới”, ông Lavrov nói. Theo Ngoại trưởng Nga, những gì được tiết lộ là “không thể chấp nhận về mặt đạo đức, thậm chí mang tính quỷ dữ”.

Epstein anh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters.

Cùng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc chính quyền phương Tây đã bao che cho đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia liên quan đến Epstein. Bà gọi các tài liệu mới được giải mật là “địa ngục thuần túy”.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước công bố khoảng 3.000 email cá nhân, băng ghi âm, hình ảnh và tài liệu khác trong đợt cuối cùng của hồ sơ Epstein. Trong số đó có cuốn nhật ký của một nạn nhân tuổi vị thành niên, người cáo buộc Epstein sử dụng cô như một “công cụ sinh sản” để có con.

Theo nội dung nhật ký, cô gái sinh con vào khoảng năm 2002, khi mới 16-17 tuổi, dưới sự giám sát của Ghislaine Maxwell - cộng sự thân cận của Epstein, đang thụ án 20 năm tù.

Đứa trẻ sau đó bị đưa đi và không bao giờ được nhìn thấy lại. Một số tài liệu khác cho thấy Epstein có thể đã có nhiều con với các nạn nhân, phù hợp với những thông tin trước đây cho rằng ông ta từng nuôi tham vọng “gieo rắc ADN” nhằm tạo ra một “chủng gene ưu việt”.

“Tôi đọc hồ sơ Epstein mỗi ngày với sự kinh hoàng tột độ. Đó thực sự là địa ngục”, bà Zakharova viết trên Telegram, đồng thời đặt câu hỏi vì sao Maxwell chỉ bị kết án 20 năm tù và vì sao chưa từng có một cuộc điều tra quốc tế, bất chấp dấu hiệu rõ ràng của tội phạm buôn bán trẻ em xuyên biên giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích Washington vì không hành động quyết liệt hơn ngay từ đầu, bao gồm việc thông báo cho Interpol và Europol, xét đến “quy mô khủng khiếp” của vụ việc.

Bà đặt dấu hỏi về việc đến nay chưa có bất kỳ khách hàng nào của Epstein bị truy tố. Một trong những người tố cáo, Virginia Giuffre, đã tự sát hồi tháng 4 năm ngoái.

Hồ sơ Epstein cũng nhắc đến nhiều nhân vật nổi tiếng khác như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton, đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, hay CEO Tesla và SpaceX Elon Musk. Tuy nhiên, không ai trong số này bị truy tố và tất cả đều phủ nhận hành vi sai trái.

Theo bà Zakharova, cách xử lý vụ Epstein đã phơi bày “sự đạo đức giả của hệ thống tư pháp phương Tây”, nơi giới tinh hoa được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

“Từ vụ ám sát Tổng thống Kennedy đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream, cũng như vụ Epstein, mọi cuộc điều tra ở phương Tây đều dừng lại khi chạm đến các ‘tinh hoa toàn cầu’”, bà viết. “Trớ trêu thay, tội ác của họ thậm chí còn được ghi lại bằng hình ảnh và video, nhưng họ vẫn nói rằng ‘mọi thứ chưa đủ rõ ràng’”.

Châu Âu rung chuyển vì bê bối 'tôn sùng quỷ dữ'

Làn sóng hậu Epstein không chỉ cuốn theo các cuộc điều tra và từ chức, mà còn đặt chính trường và hoàng gia châu Âu trước phép thử khắc nghiệt về đạo đức và minh bạch quyền lực.

6 giờ trước

Hồ sơ Epstein: 'Giao ước với quỷ' của giới quyền lực phương Tây？

Tỷ phú ấu dâm Epstein đã chết, nhưng hồ sơ của ông phơi bày sự thỏa hiệp đáng sợ giữa đạo đức và quyền lực: từ cánh hữu tôn giáo Mỹ đến tầng sâu quyền lực chính trị nước Anh.

10:32 6/2/2026

Thái tử phi Na Uy xin lỗi vì liên hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein

Thái tử phi Mette-Marit công khai bày tỏ “vô cùng hối hận” sau khi tên bà xuất hiện trong hồ sơ điều tra Jeffrey Epstein, làm dấy lên tranh cãi và sức ép dư luận với Hoàng gia Na Uy.

12:16 7/2/2026

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

