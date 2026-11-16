Neymar vướng tin thân mật bạn gái cũ của Vinicius

Neymar bị đồn có quan hệ thân mật với Virginia Fonseca, bạn gái cũ của Vinicius, tại một bữa tiệc riêng tư ở Brazil.

Neymar bất ngờ vướng tin đồn liên quan đến đời sống cá nhân. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Brazil đang xôn xao trước câu chuyện đời tư liên quan đến Neymar và Vinicius Junior. Theo nhà báo Fabia Oliveira của trang Metropoles, tiền đạo Santos được cho là có hành động thân mật với Virginia Fonseca, bạn gái cũ của ngôi sao Real Madrid.

Tin đồn xuất hiện sau khi Neymar và Fonseca được cho là cùng tham dự một bữa tiệc riêng hôm 6/11, trước thềm chặng đua Công thức 1 tại Sao Paulo. Theo nguồn tin này, sự kiện có quy định hạn chế người tham dự và cấm sử dụng điện thoại di động.

Những người được nhà báo tham vấn kể rằng Fonseca thu hút sự chú ý khi nhảy múa trên người Neymar lúc anh đang ngồi trên ghế sofa. Ngôi sao Brazil cũng được cho là cầm micro và gọi cô bằng biệt danh “Vivibora”. Cả hai còn bị cho là đã uống nhiều đồ uống có cồn.

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác minh độc lập. Câu chuyện cũng nhanh chóng vấp phải phản ứng từ những người trong cuộc. Phía Fonseca lập tức bác bỏ tin đồn bằng thông cáo báo chí, khẳng định những thông tin được lan truyền “hoàn toàn sai sự thật”. Người đẹp Brazil cũng chỉ trích việc các suy đoán về đời tư bị xem như sự thật khi chưa có bằng chứng xác thực.

Fonseca từng có quan hệ tình cảm với Vinicius Junior và chia tay tiền đạo Real Madrid hồi giữa tháng 10. Những ngày gần đây, cô xác nhận tái hợp với ca sĩ Ze Felipe, cha của ba người con.

Neymar cũng trực tiếp lên tiếng trên Instagram. Tiền đạo Santos phủ nhận tin đồn và bày tỏ sự khó chịu trước việc liên tục trở thành tâm điểm của những câu chuyện đời tư.

“Thật đáng buồn khi mọi người quan tâm đến những ồn ào xoay quanh tên tuổi và danh tiếng hơn là sự thật”, Neymar viết. Anh cho biết đội ngũ đại diện đã ra thông cáo, nhưng bản thân vẫn phải lên tiếng để khép lại vụ việc.

Neymar tỏa sáng, Santos thoát hiểm Neymar trở thành tâm điểm chú ý sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Santos và Flamengo ở vòng 29 giải VĐQG Brazil sáng 9/10.