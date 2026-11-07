Gia đình Neymar thâu tóm quyền lực ở Santos

Santos đang đặt cược tương lai vào một cái tên quen thuộc: Neymar.

Hôm 6/11, trang chủ Santos thông báo Neymar Sr, cha của Neymar, sẽ tiếp quản vai trò Giám đốc Điều hành đến hết năm nay. Đây là vị trí bị bỏ trống trong suốt 18 tháng qua.

Quyết định này cũng bước ngoặt đáng chú ý với người đàn ông vốn lâu nay hoạt động chủ yếu trong vai trò đại diện và quản lý sự nghiệp của con trai. Ông Neymar Sr từng đồng hành cùng ngôi sao sinh năm 1992 qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ Barcelona, Paris Saint-Germain đến Al-Hilal trước khi tiền đạo này trở lại Santos vào năm 2025.

Ông Neymar Sr (trái) giữ chức CEO của Santos.

Trong khi ông Neymar Sr giữ chức giám đốc điều hành, Neymar cũng đang là thủ quân của Santos. Quyền lực của gia đình Neymar tại Santos không chỉ đến từ danh tiếng của ngôi sao số 10. Đằng sau sự trở lại của tiền đạo người Brazil là một mối quan hệ tài chính ngày càng sâu rộng giữa CLB và NR Sports, công ty do gia đình anh điều hành.

Theo truyền thông Brazil, hồi tháng 8 vừa qua, NR Sports đã hỗ trợ Santos số tiền 2,3 triệu USD để thanh toán khoản nợ với AS Monaco, qua đó giúp đội bóng gỡ án cấm đăng ký cầu thủ từ FIFA. Đổi lại, công ty nhận quyền khai thác 6 vị trí quảng cáo trên áo đấu.

Ngoài ra, ông Neymar Sr cũng tham gia huy động nguồn lực cho các dự án nâng cấp cơ sở vật chất đào tạo trẻ.

Cũng trong tháng 8, Globo tiết lộ Santos còn nợ Neymar khoảng 16,4 triệu USD tiền khai thác bản quyền hình ảnh. CLB đã thanh toán hơn 2 triệu USD , còn khoảng 14,4 triệu USD được đưa vào thỏa thuận trả góp kéo dài tối đa 80 tháng.

Việc gia đình Neymar chung tay giúp đỡ Santos được kỳ vọng sẽ giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn. Tại giải VĐQG Brazil, Santos hiện đứng thứ 9 trong bối cảnh giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại. Mùa trước, CLB từng phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng.