Neymar mang tin vui đến HLV Ancelotti

Globo dự đoán cựu sao Barcelona và PSG có thể sẽ ra sân trong trận đấu tại Copa do Brasil vào tuần tới, khi Santos đối đầu với CRB. Vào buổi chiều 15/5 (giờ địa phương), Neymar đã có mặt trên sân tập của Santos sau nhiều tuần chỉ tập tại phòng gym.

Ban đầu, Neymar dự kiến chỉ tái xuất cho trận đấu vào ngày 1/6, khi Santos đối đầu với Botafogo ở giải VĐQG. Tuy nhiên, chân sút này tin rằng bản thân đã gần đạt được trạng thái tốt nhất để trở lại thi đấu.

Sự trở lại của Neymar đáng được mong chờ, khi Santos đang ngụp lặn ở nhóm rớt hạng. Nhưng có khả năng ban huấn luyện sẽ không mạo hiểm cho Neymar thi đấu ngay từ đầu trong chuyến làm khách tới CRB. Anh có thể sẽ xuất hiện để tạo động lực tinh thần cho toàn đội.

Bên cạnh đó, HLV Carlo Ancelotti cũng muốn có Neymar trong đội hình tuyển Brazil cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Neymar vẫn được HLV người Italy đánh giá cao. Ngoài Neymar, những Casemiro hay Antony cũng có thể tái xuất ĐTQG.

Tương lai của Neymar vẫn đang là một dấu hỏi lớn, bởi hợp đồng của anh với Santos sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Với đóng góp ít ỏi, chân sút này có nguy cơ không được Santos ký dài hạn.

