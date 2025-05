Ánh sáng Messi, bóng tối Inter Miami

Lionel Messi từng khiến người hâm mộ mê mẩn với những pha bóng thiên tài ở Barcelona, sau đó là thử thách mới tại Paris Saint-Germain (PSG), và giờ đây anh đang trong một chương mới cùng Inter Miami tại MLS. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận là dù có siêu sao tầm cỡ Messi, thành công không tự đến nếu đội bóng thiếu sự kết cấu, gắn kết và ổn định. Và chính Inter Miami đang trải qua cơn ác mộng tương tự mà Messi từng đối mặt ở PSG.

Từ đầu mùa giải 2025, Inter Miami được kỳ vọng sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký ở MLS. Họ sở hữu hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới như Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets - những người từng cùng nhau tạo nên triều đại Barcelona huyền thoại. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Javier Mascherano đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cấu trúc đội hình và tinh thần thi đấu.

Những thất bại đậm như trận thua 1-4 trước Minnesota United khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Đó không chỉ là trận thua đậm nhất của Messi tại MLS mà còn phơi bày sự yếu kém của hệ thống phòng ngự và thiếu kết nối trong lối chơi. Thậm chí, các sai sót cá nhân như tình huống hậu vệ Marcelo Weigandt đánh đầu phản lưới hay Jordi Alba bỏ vị trí để đuổi bóng khiến khán giả không khỏi bức xúc.

Inter Miami từng có khởi đầu khá suôn sẻ với 8 trận bất bại, tạo ra niềm tin về một tập thể đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Nhưng từ đó, những vấn đề cốt lõi dần bộc lộ rõ. Hàng tiền vệ thiếu sự linh hoạt, sự phối hợp giữa các tuyến thiếu ăn ý, cùng với hàng phòng ngự dễ dàng bị khai thác khiến đội bóng không thể duy trì được sự ổn định.

Sự bất ổn của Inter Miami gợi nhớ đến quãng thời gian Messi khoác áo PSG trong hai mùa giải 2021-2023. Tại đó, Messi cùng Mbappe, Neymar tạo thành bộ ba tấn công siêu sao nhưng đội bóng lại thiếu sự gắn kết giữa các tuyến. Các trận cầu lớn chứng kiến PSG thường xuyên bị đánh bại không phải vì thiếu cá nhân xuất sắc mà bởi sự mất cân bằng chiến thuật và khả năng phòng ngự yếu kém.

PSG từng được kỳ vọng vô địch Champions League với dàn sao khủng, nhưng cuối cùng lại thất bại ở những thời khắc quyết định. Một phần nguyên nhân đến từ việc hàng tiền vệ và hàng thủ không thể bọc lót, bảo vệ tuyến trên và đồng thời triển khai bóng hiệu quả. Những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân không thể khỏa lấp lỗ hổng tập thể.

Tương tự, Inter Miami dù có dàn sao lẫy lừng, vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì hệ thống chơi bóng có tổ chức. HLV Mascherano dù nỗ lực xoay tua đội hình và đưa vào những nhân tố như Yannick Bright - mẫu tiền vệ đánh chặn tiêu biểu - vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề.

Điểm yếu lớn nhất của Inter Miami hiện tại chính là sự đứt đoạn giữa các tuyến. Hàng thủ thường xuyên bị đặt vào thế khó bởi khả năng phối hợp của tuyến giữa hạn chế, thiếu sự hỗ trợ để ngăn chặn các pha phản công nhanh. Dù có những bản hợp đồng bổ sung như Maxi Falcón, Gonzalo Luján nhằm tăng cường tốc độ và thể lực hàng phòng ngự, sự kết nối trong lối chơi vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, sự già nua của Busquets ở tuổi 36 khiến tuyến giữa thiếu sự bền bỉ cần thiết để tranh chấp và đeo bám liên tục. Điều này làm gia tăng áp lực lên hàng thủ và giảm khả năng kiểm soát trận đấu của Inter Miami.

Không chỉ có vậy, yếu tố tinh thần và sự tập trung cũng là một dấu hỏi lớn. Những tình huống “lơ đãng” dẫn đến sai lầm cá nhân ở hàng thủ cho thấy sự thiếu nghiêm túc và bản lĩnh trong nhiều thời điểm quyết định. Điều này từng làm Inter Miami mất đi cơ hội vào sâu ở các giải đấu lớn như MLS Cup hay Concacaf Champions League.

Trong bối cảnh hiện tại, Inter Miami đứng trước áp lực cực lớn. Dù đang xếp thứ năm ở bảng miền Đông và chỉ kém đội dẫn đầu 6 điểm, điều đó vẫn chưa đủ để làm nguôi ngoai sự kỳ vọng về một đội bóng sở hữu Messi.

Các tin đồn chuyển nhượng cho thấy Inter Miami đang hướng đến những bản hợp đồng chất lượng như Kevin De Bruyne hay Ange Di Maria - những cầu thủ có thể giúp tăng cường sức mạnh tuyến giữa, gia cố hàng thủ và tạo sự cân bằng cần thiết. Tuy nhiên, để đạt được thành công lâu dài, họ còn cần nhiều hơn một vài ngôi sao nổi tiếng.

Câu chuyện của Messi tại Inter Miami và PSG nhấn mạnh một chân lý trong bóng đá hiện đại: không phải lúc nào cũng có thể xây dựng đội bóng chỉ dựa trên những cá nhân xuất sắc. Thành công chỉ đến khi có sự cân bằng giữa các tuyến, chiến thuật phù hợp và tinh thần đồng đội bền bỉ.

Dù Messi là ngôi sao sáng giá nhất hành tinh, không ai có thể “gồng gánh” đội bóng thiếu cấu trúc và ổn định trong thời gian dài. Đó là lý do vì sao những đội bóng lớn thành công luôn có nền tảng vững chắc từ tuyến phòng ngự, qua tuyến giữa đến hàng công.

Inter Miami đang ở ngã rẽ quan trọng. Nếu không sớm cải thiện cấu trúc đội hình và củng cố tinh thần thi đấu, họ sẽ lặp lại vết xe đổ của PSG - một đội bóng đầy sao nhưng thất bại trong các cuộc chiến đỉnh cao.

Messi và Inter Miami đang chứng kiến một quãng thời gian khó khăn, phản chiếu chính những bài học cũ tại PSG. Dù sở hữu những ngôi sao hàng đầu, sự thiếu kết cấu và ổn định đội hình đang là rào cản lớn nhất khiến họ chưa thể hiện được đúng tiềm năng.

Sự kiện sắp tới tại Club World Cup sẽ là cơ hội để Inter Miami chứng minh bản lĩnh và sự tiến bộ, nhưng áp lực là không nhỏ. Với lịch sử từng thất bại ở các giải đấu lớn, họ cần học hỏi và thay đổi nhanh chóng nếu không muốn Messi một lần nữa phải chứng kiến mùa giải trắng tay trong màu áo mới.

Chỉ khi Inter Miami trở thành một tập thể thực sự gắn kết, biết hỗ trợ nhau, biết chiến đấu vì tập thể, thì lúc đó đội bóng mới có thể tận dụng tối đa tài năng của Messi - ngôi sao vĩ đại nhất thế hệ - để chinh phục những danh hiệu lớn, thay vì chỉ là những khoảnh khắc cá nhân lóe sáng giữa một đội bóng thiếu bản sắc.

