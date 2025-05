Phút giận dữ của Messi gây sốt mạng xã hội

Trận đấu căng thẳng kết thúc với tỷ số hòa, nhưng điều gây chú ý nhất là hình ảnh siêu sao người Argentina tranh cãi gay gắt với trọng tài Joe Dickerson về một tình huống phạm lỗi không được công nhận trong những phút cuối. Messi tiến đến trọng tài với ánh mắt tức giận và những lời phản đối mạnh mẽ, cho đến khi phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

"Đây là lần hiếm hoi chúng ta thấy Messi mất bình tĩnh đến vậy trên sân cỏ", một chuyên gia bình luận nhận định. "Điều đó cho thấy tầm quan trọng của trận đấu và áp lực đang đè nặng lên vai anh tại Inter Miami".

Sự việc xảy ra khi Inter Miami gặp nhiều khó khăn trong mùa giải. Đội bóng của Messi liên tiếp để vuột mất chiến thắng và chịu áp lực lớn khi thiếu vắng những đồng đội quan trọng như Luis Suarez. Tình huống tranh cãi diễn ra trong bối cảnh Inter Miami đang tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng trọng tài đã bỏ qua một pha phạm lỗi rõ ràng gần khu vực cấm địa đối phương.

HLV Bruce Arena của San Jose phải can thiệp để hạ nhiệt tình hình, trong khi Messi chỉ dừng lại khi nhận cảnh báo có thể bị truất quyền thi đấu. Hình ảnh cơn giận dữ của "El Pulga" lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Người hâm mộ chia sẻ nhiều quan điểm trái chiều về sự việc. Một bộ phận ủng hộ tinh thần chiến đấu của Messi, trong khi số khác cho rằng anh cần kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng tình rằng vấn đề chất lượng trọng tài tại MLS cần được cải thiện đáng kể.

"Messi mang trên mình quá nhiều áp lực. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ mà còn là biểu tượng của cả đội bóng", truyền thông Mỹ nhận định. "Những quyết định trọng tài không chính xác có thể khiến bất kỳ cầu thủ nào mất bình tĩnh, đặc biệt khi đội bóng đang gặp khó khăn".

Thông tin từ nội bộ tiết lộ Messi còn bức xúc về một số quy định an ninh tại MLS, trong đó có việc vệ sĩ riêng không được phép tiếp cận khu vực sân thi đấu. Những yếu tố này, cộng với áp lực thành tích, góp phần dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của anh.

Khi mùa giải MLS tiếp tục diễn ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Messi. Liệu siêu sao này có thể vượt qua cơn bão hiện tại để đưa Inter Miami tiến xa hơn? Hay những khó khăn và thất vọng sẽ khiến tương lai của anh tại đội bóng trở nên bấp bênh dù hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2025?

Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những vòng đấu sắp tới, khi Messi và các đồng đội bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

