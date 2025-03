Neymar lại chấn thương

Chia sẻ về tình hình sau trận đấu với Corinthians, Neymar viết trên trang cá nhân: "Những gì tôi muốn là có mặt trên sân hôm nay và giúp đỡ đồng đội. Nhưng trước đó ít ngày, tôi cảm thấy khó chịu, điều đó ngăn cản tôi ra sân. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sáng nay và tôi lại cảm thấy đau. Thật không may, đây là một phần của bóng đá".

Neymar ngồi dự bị cả trận, chứng kiến Santos để thua Corinthians và bị loại ở bán kết giải vô địch bang Paulista. Trước đó, cựu sao PSG ghi 3 bàn và góp 3 kiến tạo trong 4 trận gần nhất cho Santos.

Phát biểu sau trận thua Corinthians, HLV Pedro Caixinha của Santos cho biết: "Neymar cảm thấy khó chịu. Cậu ấy không thể tham gia cùng đội. Tôi yêu cầu Neymar ngồi ngoài. Neymar thất vọng khi không thể thi đấu hôm nay. Tất cả sự chú ý đều hướng về sự khó chịu của Neymar. Khi một cầu thủ cảm thấy đau đớn, tôi sẽ không mạo hiểm".

Chấn thương của Neymar cũng khiến anh để ngỏ cơ hội ra sân cho tuyển Brazil ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Hôm 6/3, cựu sao PSG được HLV Dorival Junior điền tên vào danh sách tập trung. Trước đó, Neymar vắng mặt ở ĐTQG trong suốt 17 tháng vì chấn thương.

Ngôi sao số một của Brazil chưa chơi trận nào cho đội tuyển kể từ tháng 10/2023, khi anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo (ACL) và rách sụn chêm đầu gối.

Brazil sẽ đối đầu Colombia vào ngày 20/3, trước khi có màn đại chiến Argentina vào ngày 25/3.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.