Neymar bất mãn với HLV Al Hilal

Tháng trước, Neymar bị HLV Jesus gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở Saudi Pro League trong phần còn lại của mùa giải này. HLV này thẳng thắn cho biết: “Neymar không còn chơi bóng ở đẳng cấp mà chúng ta từng nhìn thấy. Về mặt thể lực, cậu ấy không thể theo kịp các đồng đội. Thật không may, mọi thứ trở nên khó khăn với Neymar".

Phát biểu này khiến Neymar không hài lòng. Chân sút này quyết định sớm chấm dứt hợp đồng với Al Hilal và trở lại Brazil thi đấu cho Santos.

Sau trận ra mắt gặp Botafogo hôm 6/2, Neymar cho biết: "Tôi luôn sẵn sàng để thi đấu. Tôi có nền tảng và đã tập luyện rất tốt, chỉ cần có thêm thời gian thi đấu. Tôi rất buồn khi biết ông Jesus nói rằng tôi không ở cùng một đẳng cấp với các đồng đội".

Neymar cũng chia sẻ thêm rằng trong các buổi tập, anh cho thấy được sự sung sức không kém gì những cầu thủ khác. "Trong các buổi tập, tôi chứng minh mình đủ khả năng thi đấu, tôi là người ra quyết định phù hợp và ghi bàn trong các trận tập luyện. Khi Jorge Jesus nói những lời đó, tôi biết rằng khi có cơ hội ra sân, tôi sẽ cho mọi người thấy điều khác biệt. Hãy để màn trình diễn trên sân cỏ nói lên tất cả. Đây là nơi duy nhất tôi có thể bảo vệ bản thân", anh cho biết.

Neymar chỉ có 42 phút thi đấu cho Al Hilal ở mùa giải 2024/25. Con số này ít hơn cả khoảng thời gian tiền đạo người Brazil đá trận ra mắt của Santos gặp Botafogo. Ở trận đấu hôm 6/2, Neymar chơi 45 phút. Anh còn suýt có cơ hội ghi bàn sau pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc ngoài vùng cấm, nhưng lại bị thủ môn cản phá.

Sau trận, Neymar cho biết anh "chưa đạt 100% thể lực", đồng thời hứa sẽ chơi tốt hơn tại Santos sau khoảng 4-5 trận nữa.

Neymar trưởng thành từ Santos, trải qua 5 mùa giải khoác áo CLB Brazil, ghi 136 bàn sau 225 trận trên tất cả đấu trường.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.