'New Woman' của Lisa bị chê

"New Woman" bị liệt vào danh sách những bài hát tệ nhất năm qua của Variety. Đây là ca khúc hợp tác của Lisa và Rosalía.

Variety vừa đưa ra danh sách những bài hát tệ nhất năm 2024. Được nhắc tới đầu tiên với rất nhiều lời chê bai là Woman’s World của Katy Perry. Danh sách còn có Think U the Shit (Fart) của Ice Spice, Big Foot của Nicki Minaj, Karma của Jojo Siwa, I luv it của Camila Cabello ft. Playboi Carter, Facts của Tom MacDonald ft. Ben Shapiro… New Woman của Lisa xuất hiện trong danh sách này.

Bài hát của Lisa không được đánh giá cao. Ảnh: @lalalalisa_m.

Theo Variety, Rosalía và Lisa là những ca sĩ xuất sắc theo cách của riêng họ. Cả hai đều mang đến tính thẩm mỹ độc đáo với phong cách âm nhạc mới mẻ. Tuy nhiên, họ không phát huy được thế mạnh khi hợp tác với nhau thông qua ca khúc New Woman. Lý do được Variety chỉ ra là New Woman có tổng thể rời rạc, đặc biệt phần của Rosalía rất lạc lõng và cho thấy rõ các nghệ sĩ thu âm phân đoạn của họ riêng biệt.

Lisa dường như đã có màn solo không hề suôn sẻ. Trước New Woman, Rockstar cũng bị chê bai rất nhiều vì ca từ phô trương, sáo rỗng, vô nghĩa. Ngoài ra, em út nhóm BlackPink còn gây tranh cãi hát nhép.

Thời gian qua, Lisa ra mắt liên tiếp các sản phẩm âm nhạc mới là Rockstar, New Woman và Moonlit Floor. Ngày 28/9, Lisa là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Global Citizen Festival ở thành phố New York. Cô cũng góp mặt tại Lễ trao giải MTV Music Video Awards 2024 vào tháng 9. Tuy nhiên, lần biểu diễn nào của em út BlackPink cũng không trọn vẹn. Cô bị chê trình diễn kém hấp dẫn và vướng nghi vấn hát nhép.