Nền văn minh Iran: Dòng chảy qua những đế chế hùng mạnh

Lịch sử Iran và văn hóa Ba Tư đan cài vào nhau để tạo nên một trong những nền văn minh bền bỉ và rực rỡ nhất thế giới. Qua hàng thiên niên kỷ, Iran không chỉ nuôi dưỡng nền văn minh sôi động của riêng mình mà còn đặt nền móng cho nhiều nền văn minh khác.

Từ thời cổ đại, những cải cách của người Ba Tư về quản trị, kiến trúc và quyền con người đã ảnh hưởng sâu sắc đến các đế chế láng giềng như Hy Lạp, La Mã và sau này là thế giới Hồi giáo. Trụ Cyrus (Cyrus Cylinder) - cổ vật hình ống bằng gốm cổ xưa với những dòng chữ được viết bởi vua Cyrus đại đế - được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, vẫn vọng âm hưởng trong tư tưởng pháp lý hiện đại.

Tên gọi "Ba Tư" (Persia) thực chất bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ, để chỉ vùng đất Parsa ở tây nam Iran, nơi khởi nguồn của đế chế Achaemenes. Đây là cách gọi mà người phương Tây đặt ra, còn người dân trên lãnh thổ này luôn tự xưng là "Iran" - từ "Airyan" trong tiếng cổ, nghĩa là "vùng đất của người Aryan”.

Cách tiếp cận của Iran trong quy hoạch đô thị, thiên văn học, thơ ca và triết học đã lan tỏa mạnh mẽ, định hình sự phát triển trí tuệ và nghệ thuật của toàn bộ khu vực.

Câu chuyện 65.000 năm và có thể còn xa hơn thế

Người ta thường nói lịch sử Iran kéo dài hơn 5.000 năm. Điều đó đúng, ít nhất là khi chúng ta nói về lịch sử được ghi chép - thời điểm con người bắt đầu viết xuống những câu chuyện, giao dịch thương mại, luật lệ và cuộc sống đời thường. Nếu nhìn xa hơn về quá khứ, câu chuyện về Iran còn sâu xa hơn nhiều.

Các phát hiện khảo cổ cho thấy những dấu tích của những khu định cư tiên tiến tại Iran có niên đại lên tới hơn 8.000 năm và sự hiện diện sớm nhất của con người hiện đại lên tới hơn 65.000 năm. Từ những cộng đồng nông nghiệp sơ khai, những công cụ thủ công đến những khu định cư đầu tiên. Xa hơn là những đế chế đầu tiên, Iran thực sự là cái nôi của sự sáng tạo và phát triển của nhân loại trong suốt nhiều thiên niên kỷ.





Một số khu định cư và nền văn minh sơ khai này, từ cổ xưa nhất, gồm thung lũng Khorramabad (63.000 TCN - Thời đại đồ sắt), nổi tiếng với các hang động và mái đá, nơi lưu giữ các công cụ, hiện vật tượng trưng sơ khai, các lớp trầm tích của người Neanderthal và người tinh khôn Homo sapiens.

Người Median (678- 549 TCN) - đế chế Iran đầu tiên, được biết đến với việc thống nhất miền tây Iran và giúp lật đổ người Assyria.

Người Achaemenes (550-330 TCN) - nổi danh với việc tạo ra đế chế toàn cầu đầu tiên, hệ thống hành chính, kiến trúc hoành tráng và những bản khắc về nhân quyền, điển hình là trụ Cyrus.

Người Sassanid (224-651 TCN) - được biết đến với nền hành chính tập quyền, kiến trúc tiên tiến và sự phục hưng của Hồi giáo (Zoroastrianism)...

Một số nền văn minh hùng mạnh được đề cập với những đóng góp cho khoa học, nghệ thuật và triết học đã hình thành nên xương sống của văn hóa Iran.

Achaemenes (550-330 TCN) là đế chế lớn nhất mà thế giới cổ đại từng chứng kiến, được thành lập bởi Cyrus Đại đế, trải dài từ phía đông Địa Trung Hải đến tây bắc Ấn Độ. Thời đại này chứng kiến những thành tựu đáng kinh ngạc, như việc xây dựng thành phố cổ Persepolis - kỳ quan khảo cổ học, minh chứng cho sự hùng vĩ của Ba Tư. Ngày nay, Persepolis vẫn là một trong những điểm thu hút khách du lịch mang tính biểu tượng nhất của Iran. Người Achaemenes cũng có một trong những đội quân chuyên nghiệp sớm nhất thế giới và tạo ra hệ thống bưu chính đế quốc phi thường dưới thời Cyrus và Darius.

Các đế chế kế tiếp là Parthia và Sassania cũng để lại dấu ấn trong lịch sử Iran, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và tôn giáo của khu vực. Sự lan rộng của Hỏa giáo, một trong những tôn giáo độc thần lâu đời nhất thế giới, đã để lại một di sản lâu dài trong văn hóa Iran, thể hiện qua các lễ hội, nghi lễ và truyền thống còn tồn tại cho đến ngày nay.

Sự xuất hiện của Hồi giáo vào thế kỷ thứ 7 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Iran. Sau cuộc bành trướng của người Ả Rập, Iran dần dần tiếp nhận Hồi giáo, tôn giáo này dần hòa quyện với di sản văn hóa phong phú của đất nước.

Cuộc chinh phục đã định hình một bản sắc Hồi giáo-Iran độc đáo. Nhưng quan trọng hơn, nó cũng làm phong phú thêm nền văn minh Hồi giáo bằng những đóng góp lớn từ văn hóa và kiến trúc Ba Tư. Theo thời gian, Iran cũng trở thành trung tâm của học thuật, nghệ thuật và khoa học Hồi giáo.

Một số triều đại có ảnh hưởng đến văn hóa Iran bao gồm: Samanid, Seljuk, Ilkhanid, Timurid và Safavid. Triều đại Seljuk (1037-1194 SCN) đã mở ra thời kỳ hoàng kim của kiến trúc và học thuật, thành lập các thể chế như trường đại học Nizamiyya và thiết kế những nhà thờ Hồi giáo mái vòm tuyệt đẹp.

Văn hóa Iran: “Tấm thảm” nghìn năm dệt nên từ lịch sử, tín ngưỡng và tri thức

Văn hóa Iran giống như tấm thảm đầy màu sắc và sống động, được dệt nên từ những truyền thống, tín ngưỡng và trải nghiệm qua hàng nghìn năm. Từ những ngọn núi phủ tuyết trắng ở phía tây bắc đến những bờ biển ấm áp ở phía nam, mỗi vùng miền và mỗi dân tộc đều thêm vào tấm vải phong phú này những sợi chỉ độc đáo của riêng mình. Cùng nhau, chúng tạo thành tấm thảm sống động, kết nối những sợi chỉ đa dạng ấy thành tổng thể hài hòa.

Linh hồn của Iran đã được định hình bởi các tín ngưỡng sơ khai như Mithra giáo và Hỏa giáo. Qua nhiều thế kỷ, những tín ngưỡng này đã thấm nhuần vào văn hóa Ba Tư, cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ và thần linh.

Sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa Iran có thể được nhìn thấy trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nhìn chung, văn hóa Iran không chỉ đơn thuần là tập hợp các phong tục hay loại hình nghệ thuật riêng lẻ, nó là tổng thể sống động, nơi mọi thứ đều kết nối và quá khứ tiếp tục truyền cảm hứng cho hiện tại.

Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ Iran là những di sản sống. Mỗi tác phẩm, từ gạch tráng men của nhà thờ Hồi giáo, tác phẩm thư pháp đến đồ gốm vẽ tay của ngôi làng… đều mang trong mình những câu chuyện về văn hóa Ba Tư.

Bước vào thế giới văn học Ba Tư, người đọc sẽ tìm thấy tình yêu, trí tuệ, đạo đức, luân lý, chủ nghĩa thần bí, vương quyền, công lý, chủ nghĩa anh hùng, thiên nhiên, cái đẹp, số phận, cái chết và bản chất phù du của cuộc sống.

Thơ ca là nhịp đập của trái tim văn học Iran. Các nhà thơ như Mowlana (Rumi), Ferdowsi, Hafez, Saadi và Khayyam đã chưng cất thân phận con người thành những vần thơ vượt qua biên giới và thế kỷ.

Trong lĩnh vực triết học, các nhà tư tưởng như Avicenna (Ibn Sina), al-Farabi, Suhrawardi và Rumi đã định hình các lĩnh vực như logic, siêu hình học, đạo đức học, triết học tự nhiên và tư tưởng thần bí. Công trình của họ kết nối lý trí và tâm linh, ảnh hưởng đến y học, khoa học, luật pháp, văn học và thơ ca. Theo thời gian, những ý tưởng tâm linh tương tự đã thấm vào âm nhạc, nghệ thuật, nghi lễ và các thành ngữ đạo đức. Chủ nghĩa thần bí không phải là điều gì đó ngoài lề ở Iran mà là dòng chảy định hình cách người ta hình dung về cuộc sống, tình yêu, mất mát, công lý và những điều thiêng liêng trong cuộc sống đời thường.

Các lễ hội và nghi lễ Iran giống như những vật gia bảo sống, dệt nên hàng thiên niên kỷ lịch sử, tôn giáo và phong tục vùng miền vào đời sống cộng đồng. Chúng chủ yếu bắt nguồn từ những câu chuyện nguyên mẫu, lịch Zoroastrian cổ đại, thiên văn học theo mùa, sau này là ảnh hưởng của Hồi giáo và văn hóa dân gian.

Các lễ kỷ niệm cổ xưa như Nowruz (Tết Ba Tư), Yalda (Đêm Đông chí) và Mehregan đánh dấu các chu kỳ vũ trụ - sự tái sinh của mùa xuân, ánh sáng của mùa đông, lòng biết ơn đối với mùa màng, các nghi lễ về lửa và nước.

Ẩm thực Iran là cánh cửa khác dẫn vào tấm thảm văn hóa phong phú của đất nước này. Đó là sự cân bằng với các loại thảo mộc, gia vị, nguyên liệu địa phương. Mỗi vùng mang đến hương vị, nguyên liệu và phương pháp nấu nướng độc đáo dựa trên khí hậu đặc trưng của mình. Nghệ tây, nước hoa hồng, quả dâu rừng berberis, mật lựu, cũng như các hỗn hợp thảo mộc và gia vị đặc biệt làm cho ẩm thực nơi đây trở thành khía cạnh đáng nhớ với bất kỳ du khách nào.

Âm nhạc và múa của Iran có từ hàng nghìn năm trước, bắt nguồn từ nhiều nơi: trong cung đình xa hoa, ở làng quê, trong các nghi lễ tôn giáo và lễ hội theo mùa. Mỗi vùng miền của Iran đều có những làn điệu, nhạc cụ, tiếng nói và trang phục riêng. Tất cả cùng kể những câu chuyện về tình yêu, về thiên nhiên, về sự kiên cường và lòng thành kính với thần linh.

Trải qua hàng nghìn năm, kiến trúc Iran là sự kết hợp hài hòa giữa công trình cổ đại, nghệ thuật Hồi giáo và truyền thống địa phương. Từ đền bậc thang, cung điện đồ sộ đến mái vòm, mái hiên thời Hồi giáo, người Ba Tư luôn khéo léo kết hợp hình khối, công năng với tín ngưỡng, khí hậu và đời sống. Không chỉ vậy, những sáng tạo hàng ngày như kênh dẫn nước ngầm, nhà băng… cho thấy sự thông minh, thích nghi với thiên nhiên. Mỗi thành phố Iran đều mang vẻ đẹp riêng nhờ vật liệu và nghề thủ công bản địa, biến kiến trúc thành nghệ thuật sống động.

Cùng với kiến trúc, Iran còn là cái nôi của khoa học thế giới. Từ Học viện Gondishapur thời cổ, các nhà bác học lỗi lạc như Avicenna (y học), al-Khwarizmi (đại số), Omar Khayyam (toán, thiên văn), al-Biruni (địa lý), al-Razi (hóa học, y học)… đã đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học hiện đại.

Lịch sử Iran để lại di sản gồm những kỳ quan kiến trúc, công trình đồ sộ và kho báu văn hóa vẫn còn lại cho đến ngày nay, minh chứng rực rỡ cho một nền văn minh sáng tạo, bền bỉ qua hàng nghìn năm.