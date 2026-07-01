NCB ra mắt sản phẩm tiết kiệm với đặc quyền trải nghiệm cao cấp

Sau dấu ấn của thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, NCB tiếp tục giới thiệu NCB Signature Savings - sản phẩm tiền gửi độc đáo đầu tiên trên thị trường.

NCB Signature Savings mở cánh cửa bước vào hệ sinh thái đặc quyền Sun Signature với trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, hàng không, bất động sản và chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam.

“Chìa khóa” mở ra hệ sinh thái đa trải nghiệm

Khác với sản phẩm tiết kiệm truyền thống thường tập trung vào tích lũy và sinh lời, NCB Signature Savings mang đến trải nghiệm mới. Mỗi khoản tiền gửi không chỉ tạo giá trị sinh lời hấp dẫn so với thị trường, mà còn được kết nối để chuyển thành điểm thưởng Sun Signature - “chìa khóa trải nghiệm” giúp khách hàng tiếp cận đặc quyền trong hệ sinh thái dịch vụ của Sun Group.

NCB Signature Savings không chỉ giúp khách hàng sinh lời hấp dẫn, mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm đặc quyền cao cấp.

Theo đó, từ ngày 1/7, khách hàng là hội viên chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature khi mở mới sổ tiết kiệm NCB Signature Savings với kỳ hạn từ 6 tháng, số tiền gửi từ 100 triệu đồng tại điểm giao dịch NCB sẽ được tích lũy điểm thưởng để gia tăng cơ hội tận hưởng đặc quyền trải nghiệm cao cấp. Điểm thưởng được tích lũy dựa trên giá trị khoản tiền gửi, kỳ hạn gửi và tiêu chí khác theo chính sách chương trình. Khách hàng có thể đăng ký trở thành hội viên Sun Signature trên ứng dụng NCB iziMobile bằng cách truy cập mục Sun Signature tại màn hình trang chủ, điền thông tin và xác nhận theo hướng dẫn, hoặc đăng ký trên website sunsignature.vn và ứng dụng Sun PhuQuoc Airways.

Không chỉ gia tăng giá trị tài sản, mỗi khoản tiết kiệm giờ đây mở ra cơ hội trải nghiệm đặc quyền trên chuyến bay “hàng không nghỉ dưỡng” cùng Sun PhuQuoc Airways; kỳ nghỉ tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới của Sun Group trải dài khắp ba miền; chuyến đi tại hệ thống công viên giải trí Sun World; dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Mặt trời; cơ hội sống chất, đầu tư hiệu quả với bất động sản Sun Property.

Khách hàng được trải nghiệm bay cùng Sun PhuQuoc Airways.

Đây là điểm khác biệt làm nên giá trị của sản phẩm tiền gửi NCB mới ra mắt. NCB Signature Savings được NCB thiết kế với tinh thần tiên phong, sáng tạo và sự thấu cảm dành cho khách hàng, để cùng đối tác chiến lược làm nên phong cách sống hiện đại, chất lượng, đẳng cấp.

Đặc biệt, khách hàng dễ dàng quản lý và tận hưởng đặc quyền Sun Signature trên ứng dụng ngân hàng số quen thuộc NCB iziMobile. Từ theo dõi điểm thưởng, quản lý số dư đến sử dụng quyền lợi trong hệ sinh thái đều gói gọn trên cùng nền tảng, giúp hành trình tích lũy tài chính và tận hưởng trải nghiệm trở nên đơn giản và liền mạch.

Từ trải nghiệm tài chính đến phong cách sống tinh hoa

NCB Signature Savings chứng minh định hướng phát triển sản phẩm khác biệt của NCB theo chiến lược mới. Ngân hàng không chỉ dừng ở việc cung cấp giải pháp tài chính đơn thuần, mà từng bước tạo hệ sinh thái giải pháp toàn diện, mang đến trải nghiệm ngân hàng đổi mới - sáng tạo - tiên phong trên nền tảng công nghệ tối tân cho khách hàng.

NCB liên tục đưa ra thị trường sản phẩm dịch vụ đổi mới - sáng tạo - tiên phong.

Những năm gần đây, NCB liên tục đầu tư vào số hóa và mở rộng hợp tác đối tác chiến lược để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng là đơn vị tiên phong triển khai mở tài khoản thanh toán thông qua ứng dụng VNeID, phát triển giải pháp thanh toán trên nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới VietQR Global và không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Qua đó, NCB không chỉ khẳng định năng lực cạnh tranh mới, mà còn góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành du lịch Việt Nam, biến thanh toán thành lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt trên hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới hấp dẫn của thế giới.

Song song với đó, việc hợp tác cùng Sun Group phát triển sản phẩm và giải pháp tài chính kết nối với Sun Signature - nền tảng liên kết toàn bộ sản phẩm, hệ sinh thái Sun Group đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình kiến tạo giá trị khác biệt của NCB. Với sản phẩm độc bản, trải nghiệm ấn tượng lần lượt được ra mắt, NCB từng bước xây dựng phong cách sống tinh hoa. Đó là nơi giải pháp tài chính được tích hợp trực tiếp với hệ sinh thái trải nghiệm, mang đến cho khách hàng cuộc sống với chất lượng cao, trải nghiệm trọn vẹn và cảm xúc phong phú, tròn đầy.

NCB cũng vừa hoàn tất đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng, chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, tạo nền tảng cho đổi mới mang tính chiến lược và bước tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.