NCB kiện toàn nhân sự, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại

Ngày 24/12, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, chốt kế hoạch tăng vốn năm 2026 kèm một số nội dung khác.

Tại đại hội lần này, ngân hàng đã trình đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) với 8 thành viên và ban kiểm soát (BKS) với 5 thành viên nhiệm kỳ mới 2025-2030 theo quy chuẩn mới của Luật các tổ chức tín dụng 2024.

Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đặt mục tiêu hoàn thành sớm PACCL

Bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT NCB; Phó chủ tịch là bà Hoàng Thu Trang; các thành viên khác của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông Dương Thế Bằng, bà Nguyễn Thị Hài Hòa, bà Trịnh Thanh Mai và ông Tạ Kiều Hưng; 2 thành viên HĐQT độc lập là bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

ĐHCĐ cũng thông qua ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên là bà Đỗ Thị Đức Minh - trưởng ban kiểm soát, bà Phạm Thị Hiền, ông Lê Văn Quý, bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Việt Sơn.

HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, NCB cho biết sẽ xây dựng và triển khai chiến lược hoạt động giai đoạn tiếp theo hiệu quả, sắc nét, linh hoạt trên cơ sở minh bạch và tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư đúng, trúng để chuẩn hóa các hoạt động của ngân hàng, tăng cường kiểm soát rủi ro tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, thành công cán đích phương án cơ cấu lại (PACCL) đã đặt ra.

Phát biểu tại đại hội, bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT, cho biết: “Sau hơn 4 năm tái thiết toàn diện ngân hàng, NCB đã bước những bước đi vững chắc, đúng hướng và thu được nhiều thành quả đáng tự hào. Đại hội hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một kỳ đại hội để NCB triển khai các nội dung theo quy chuẩn mới của cơ quan quản lý, mà còn ghi dấu mốc chặng đường mới: Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và nâng cao năng lực mọi mặt của NCB lên tầm cao mới, sẵn sàng cho hành trình bứt tốc mạnh mẽ của ngân hàng”.

Bà Bùi Thị Thanh Hương chia sẻ với cổ đông tại đại hội.

Năm 2025, NCB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lần thứ 3 trong 4 năm liên tiếp, nâng tổng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng , sớm hơn một năm so với lộ trình đặt ra tại PACCL, đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường.

Bên cạnh năng lực tài chính được nâng cao, NCB còn triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác kinh doanh, số hóa toàn diện và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, NCB hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 của NCB đạt hơn 652 tỷ đồng , tăng trưởng mạnh so với kết quả cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30/9/2025 đạt hơn 154.100 tỷ đồng , tăng 30% so với cuối năm 2024, vượt kế hoạch 14%. Huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng , tăng 24% so với cuối năm 2024, vượt 1% kế hoạch 2025 đề ra. Cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng , tăng 33% so với cuối 2024, vượt 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

Đoàn chủ tọa trả lời cổ đông trong phiên thảo luận.

Với những giải pháp hiệu quả, NCB đang kiểm soát rất tốt chất lượng nợ. Việc xử lý, thu hồi nợ xấu và các tài sản tồn đọng, thực hiện trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu cũng như tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình PACCL. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới từ 30/6/2024 ở mức rất thấp chỉ 0,2%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng trong năm 2026

Cũng tại đại hội lần này, HĐQT ngân hàng đã trình cổ đông phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, thông qua một đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và có năng lực tài chính.

Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, NCB sẽ nâng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng . Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của NCB.

Chủ tịch HĐQT NCB cho biết vốn điều lệ là một trong những tiêu chí quan trọng quyết định mức độ an toàn trong hoạt động của ngân hàng cũng như khả năng phát triển bền vững. Việc tiếp tục tăng vốn của NCB không chỉ thể hiện cam kết và quyết tâm của ngân hàng tới các cơ quan quản lý, cổ đông, khách hàng cho những thay đổi mang tính chiến lược, bứt phá trong thời gian tới, mà còn là nền tảng để NCB đẩy nhanh tiến trình triển khai PACCL, hướng đến hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành sớm mục tiêu, phát triển an toàn, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Tờ trình phương án tăng vốn kể trên đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 99,99%. Các tờ trình xin gia hạn thời gian hoạt động của ngân hàng lên 99 năm, tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ngân hàng cũng đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.